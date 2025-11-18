Mondiale U17: Italia-Uzbekistan 3-2, Azzurri ai quarti

Il cammino dell'Italia Under 17 ai Mondiali di categoria può proseguire dopo il 3-2 rifilato all'Uzbekistan negli ottavi di finale. Azzurri di Massimiliano Favo in vantaggio già al 20' con Thomas Campaniello, autore della doppietta al 68' dopo il momentaneo pareggio di Muradov. La rete di Iddrisa due minuto dopo il 2-1 chiude i conti vanificando l'ultimo exploit di Erimbetov al 94' con gli uzbeki rimasto in 10 uomini nel finale. Ai quarti di finale c'è il Burkina Faso capace di eliminare Uganda agli ottavi e Germania ai sedicesimi.