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Chivu: "Vedo una crescita, ora non ci interessano troppo i risultati"

Il tecnico nerazzurro dopo il pareggio nel derby di Perth: "C'è stata anche la bravura degli avversari che ci hanno messo un po' in difficoltà con la loro pressione"

05 Ago 2026 - 18:12
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"Vedo una crescita, i ragazzi si stanno impegnando molto e in questi giorni abbiamo lavorato duramente. In questo momento non ci interessano troppo i risultati delle partite che giochiamo, ma vogliamo fare un buon lavoro e soprattutto crescere in condizione". E' questo il giudizio del tecnico dell'Inter, Cristian Chivu dopo il pari nel derby giocato a Perth.

"Alcuni giocatori hanno avuto un buon minutaggio e siamo contenti della qualità che hanno espresso, pur non essendo nella miglior condizione e non avendo ancora le gambe brillanti - ammette Chivu -. Probabilmente all'inizio della partita abbiamo fatto un po' di fatica a occupare gli spazi, abbiamo commesso qualche errore in più nel palleggio e in uscita, abbiamo avuto un po' fretta nel fare le cose, ma c'è stata anche la bravura degli avversari che ci hanno messo un po' in difficoltà con la loro pressione. Con il passare dei minuti siamo cresciuti, abbiamo trovato più vie d'uscita e direi che abbiamo giocato piuttosto bene". 

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