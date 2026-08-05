Amichevole, Milan-Inter 1-1: Nkunku su rigore risponde a Dimarco

FINE PARTITA: dopo tre minuti di recupero l'arbitro fischia la fine è 1-1 al termine dei regolamentari. Non ci saranno i rigori, contrariamente a quanto annunciato alla vigilia in caso di pareggio.

88': OCCASIONE INTER. Calhanoglu calcia secco da fuori: Torriani costretto a esibirsi in un miracolo per negargli il gol.

84': PAREGGIO MILAN. Nkunku calcia forte e centrale. Provedel battuto.

81': RIGORE PER IL MILAN! Modric imbuca per Nkunku che passa davanti a Carlos Augusto: il brasiliano usa le braccia e il francese va a terra. Per l'arbitro è penalty

80': Fuori anche Dimarco, entra Maye

76': Altro cambio nell'Inter: esce Pavard, entra Bovio

73': OCCASIONE MILAN. Leao sgasa sulla sinistra e arriva fino al cuore dell'area di rigore nerazzurra. Il portoghese vede Nkunku tagliare al centro e lo serve per il più facile dei tap-in. Serve una grande lettura di Provedel che si tuffa sul suggerimento di Rafa e non permette al francese di calciare a botta sicura.

70': Ora è Chivu a pescare dalla panchina. Entrano Calhanoglu, Provedel, Bonny, Luis Henrique, Carlos Augusto e Frattesi al posto di Zielinski, Martinez, Pio Esposito, Diouf, Bastoni e Barella.

63': Inter pericolosa con Lavelli. Il giovane nerazzurro prova a battere Torriani con un incrociato rasoterra dal limite. La conclusione gli esce un po' strozzata, non è dunque complicato per l'estremo difneosre rossonero mettere in angolo.

61': Amorim ne cambia otto! Entrano Leao, Modric, Ramos, Saelemaekers, Vladimirov, Jashari, De Winter e Terracciano ed escono Fofana, Loftus Cheek, Pavlovic, Tomori, Musah, Gabbia, Camarda e Chukwueze

52': GOL INTER! Lavelli lavora bene un pallone al limite dell'area, apre sulla destra per l'accorrente Barella che mette al centro per Dimarco che, da due passi, insacca facilmente. Movimenti con tempismo perfetto dei nerazzurri, rivedibile la marcatura del neo entrato Estupinan.

Si parte con la ripresa: nell'Inter entrano Lavelli e Mkhitaryan per Iddrissou e Stankovic. Nel Milan Nkunku prende il posto di Cissè, Estupinan quello di Bartesaghi

46': FINE PRIMO TEMPO 0-0. Dopo un minuto di recupero l'arbitro Keevers manda tutti negli spogliatoio. Bene il Milan nelle prima metà della frazione, poi la partita si è appiattita: ritmo blando e parecchi errori tecnici, soprattutto lato Inter.

43': Doppio, timido, tentativo per l'Inter. Prima Pio in spaccata, poi Zielinski d'esterno da buona posizione: nessuna delle due conclusioni impensierisce Torriani.

35': Bisseck stende Chukwueze lanciato in campo aperto: il tedesco è il primo ammonito del match

32': L'Inter cerca di farsi vedere in avanti ma i nerazzurri non riescono ad andare oltre a un prolungato possesso palla lento e orizzontale: impossibile fare male al Milan così

25': Il Milan tiene il pallino del gioco. I rossoneri creno più di qualche grattacapo al centrocampo e alla retroguardia nerazzurra, arrivando spesso alla conclusione. L’ultima, quella di Fofana, si spegne debole tra le mani di Martinez

17': PALO MILAN! Loftus Cheek, defilato, scappa via sulla destra e mette una bella palla rasoterra nel cuore dell'area per l'accorrente Musah che, di prima, cerca il palo più lontano. Soltanto il legno gli nega la gioia del gol con Martinez battuto.

12': Ancora Milan. Un tocco illuminante di Cissè libera Musah che trova spazio sulla trequarti. Il centrocampista americano apre sulla destra per Chukwueze che mette un cross insidiosissimo sul secondo palo su cui nè Camarda nè Bartesaghi riescono ad arrivare. Ancora brividi per l'Inter, che sta facendo fatica a superare il pressing rossonero.

7': Inter imprecisa. Il Milan recupera palla a centrocampo con Loftus Cheek che trova un corridoio interesante per Cissè che potrebbe concludere da buona posizione. Fondamentale il recupero di Diouf che costringe l'ex Catanzaro a velocizzare la conclusione che si spegne sul fondo.

6': Il gioco si ferma per un problema alla caviglia di Bisseck. Contestualmente si alza l'applauso di tutto lo stadio per Baresi. Molti errori tecnici, la partita ancora non decolla