Amichevole, Milan-Inter 1-1: Nkunku su rigore risponde a Dimarco

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Finisce in parità il primo derby della stagione: a Perth è 1-1 tra Milan e Inter. Nella prima frazione i rossoneri si fanno preferire e sfiorano il vantaggio con tiro a botta sicura di Musah che si stampa sul palo. I gol però arrivano tutti nella ripresa: in avvio di secondo tempo Dimarco sblocca il punteggio con un tap-in su suggerimento di Barella. Poi nel finale Nkunku trova il pari su rigore conquistato proprio dallo stesso francese per una spinta, apparsa leggera, di Carlos Augusto. Contrariamente a quanto annunciato prima del match, niente sfida dagli 11 metri dopo il triplice fischio. Il primo confronto "amichevole" tra Chivu e Amorim si chiude dunque con un pareggio: al prossimo appuntamento la posta sarà ben più alta.
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FINE PARTITA: dopo tre minuti di recupero l'arbitro fischia la fine è 1-1 al termine dei regolamentari. Non ci saranno i rigori, contrariamente a quanto annunciato alla vigilia in caso di pareggio.
88': OCCASIONE INTER. Calhanoglu calcia secco da fuori: Torriani costretto a esibirsi in un miracolo per negargli il gol.
84': PAREGGIO MILAN. Nkunku calcia forte e centrale. Provedel battuto.
81': RIGORE PER IL MILAN! Modric imbuca per Nkunku che passa davanti a Carlos Augusto: il brasiliano usa le braccia e il francese va a terra. Per l'arbitro è penalty
80': Fuori anche Dimarco, entra Maye
76': Altro cambio nell'Inter: esce Pavard, entra Bovio
73': OCCASIONE MILAN. Leao sgasa sulla sinistra e arriva fino al cuore dell'area di rigore nerazzurra. Il portoghese vede Nkunku tagliare al centro e lo serve per il più facile dei tap-in. Serve una grande lettura di Provedel che si tuffa sul suggerimento di Rafa e non permette al francese di calciare a botta sicura.
70': Ora è Chivu a pescare dalla panchina. Entrano Calhanoglu, Provedel, Bonny, Luis Henrique, Carlos Augusto e Frattesi al posto di Zielinski, Martinez, Pio Esposito, Diouf, Bastoni e Barella.
63': Inter pericolosa con Lavelli. Il giovane nerazzurro prova a battere Torriani con un incrociato rasoterra dal limite. La conclusione gli esce un po' strozzata, non è dunque complicato per l'estremo difneosre rossonero mettere in angolo.
61': Amorim ne cambia otto! Entrano Leao, Modric, Ramos, Saelemaekers, Vladimirov, Jashari, De Winter e Terracciano ed escono Fofana, Loftus Cheek, Pavlovic, Tomori, Musah, Gabbia, Camarda e Chukwueze
52': GOL INTER! Lavelli lavora bene un pallone al limite dell'area, apre sulla destra per l'accorrente Barella che mette al centro per Dimarco che, da due passi, insacca facilmente. Movimenti con tempismo perfetto dei nerazzurri, rivedibile la marcatura del neo entrato Estupinan.
Si parte con la ripresa: nell'Inter entrano Lavelli e Mkhitaryan per Iddrissou e Stankovic. Nel Milan Nkunku prende il posto di Cissè, Estupinan quello di Bartesaghi
46': FINE PRIMO TEMPO 0-0. Dopo un minuto di recupero l'arbitro Keevers manda tutti negli spogliatoio. Bene il Milan nelle prima metà della frazione, poi la partita si è appiattita: ritmo blando e parecchi errori tecnici, soprattutto lato Inter.
43': Doppio, timido, tentativo per l'Inter. Prima Pio in spaccata, poi Zielinski d'esterno da buona posizione: nessuna delle due conclusioni impensierisce Torriani.
35': Bisseck stende Chukwueze lanciato in campo aperto: il tedesco è il primo ammonito del match
32': L'Inter cerca di farsi vedere in avanti ma i nerazzurri non riescono ad andare oltre a un prolungato possesso palla lento e orizzontale: impossibile fare male al Milan così
25': Il Milan tiene il pallino del gioco. I rossoneri creno più di qualche grattacapo al centrocampo e alla retroguardia nerazzurra, arrivando spesso alla conclusione. L’ultima, quella di Fofana, si spegne debole tra le mani di Martinez
17': PALO MILAN! Loftus Cheek, defilato, scappa via sulla destra e mette una bella palla rasoterra nel cuore dell'area per l'accorrente Musah che, di prima, cerca il palo più lontano. Soltanto il legno gli nega la gioia del gol con Martinez battuto.
12': Ancora Milan. Un tocco illuminante di Cissè libera Musah che trova spazio sulla trequarti. Il centrocampista americano apre sulla destra per Chukwueze che mette un cross insidiosissimo sul secondo palo su cui nè Camarda nè Bartesaghi riescono ad arrivare. Ancora brividi per l'Inter, che sta facendo fatica a superare il pressing rossonero.
7': Inter imprecisa. Il Milan recupera palla a centrocampo con Loftus Cheek che trova un corridoio interesante per Cissè che potrebbe concludere da buona posizione. Fondamentale il recupero di Diouf che costringe l'ex Catanzaro a velocizzare la conclusione che si spegne sul fondo.
6': Il gioco si ferma per un problema alla caviglia di Bisseck. Contestualmente si alza l'applauso di tutto lo stadio per Baresi. Molti errori tecnici, la partita ancora non decolla
Partita cominciata: L’arbitro Keevers ha dato il via alla partita. È iniziato il derby
Squadre disposte in campo: dopo una breve esibizione che omaggia la comunità aborigena di Pert, eseguiti l'inno australiano e quello italiano. I rossoneri, come anticipato, indossano la maglia numero 6 con il nome di Baresi. Poi il minuto di raccoglimento e la coreografia in ricordo del capitano rossonero
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Quasi tutto esaurito A Perth il pubblico delle grandi occasioni: 50mila spettatori sugli spalti per Milan-Inter
Commemorazione per Baresi: Prima del calcio d'inizio ci sarà modo anche di omaggiare Franco Baresi. Sono previste diverse iniziative che dovrebbero prendere 6/7 minuti prima della gara: tutti i rossoneri entreranno in campo con la maglia numero sei e il nome "Baresi" sulla maglia. Tutti i 22 giocatori porteranno il lutto al braccio per ricordare il leggendario capitano rossonero. In più, è previsto un minuto di silenzio e una coreografia ad hoc per Baresi.
Le formazioni ufficiali
INTER (3-5-2) Martinez, Pavard, Bisseck, Bastoni, Diouf, Barella, Stankovic, Zielinski, Dimarco, Pio, Iddrissou. All. Chivu
A disposizione: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 60 Farronato, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 46 Bovio, 48 Mosconi, 53 Lavelli, 54 Marello, 56 Maye, 58 Topalovic.
MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Chukwueze, Fofana, Musah, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Cissè, Camarda. All.Amorim
A disposizione: 37 Pittarella, 41 Bouyer, 2 Estupinian, 5 De Winter, 9 Ramos, 10 Leao, 13 Diawara, 14 Modric, 18 Nkunku, 28 Comotto, 30 Jashari, 35 Vladimirov, 42 Terracciano, 56 Saelemaekers
L'estate dell'Inter:
Aasen-Inter 0-16
Karlsruhe-Inter 1-2
Manchester City-Inter 1-1 (2-4 dcr)
Milan-Inter: oggi alle 13
Juventus-Inter: sabato 8 agosto ore 13.00, Optus Stadium - Perth
Inter-Betis Siviglia, sabato 15 agosto ore 19.30, stadio San Nicola-Bari
L'estate del Milan:
Milan-Milan Futuro 7-0
Celtic-Milan 2-2
Milan-Inter: oggi alle 13
Chelsea-Milan: domenica 9 agosto, ore 14, Gelora Bung Karno Stadium - Indonesia
Manchester United-Milan: sabato 15 agosto, ore 16.45, Tarczynski Arena - Breslavia
© inter.it | INTER-MILAN 2-0 | AMICHEVOLE, FOXBOROUGH (4' e 75' Milito (I))
© inter.it | INTER-MILAN 2-0 | AMICHEVOLE, FOXBOROUGH (4' e 75' Milito (I))