Pagelle Inter: Dimarco già pronto per il campionato, Lavelli ha qualità interessanti e Pavard ha voglia di restare

Stankovic 6 - Ora che si è abituato al ruolo di regista, deve abituarsi anche a partite come questa, che pur essendo amichevole è pur sempre un derby. Non bastano attenzione e buona volontà, serve quel qualcosa in più. Comunque, 31 passaggi finalizzati su 33 tentati certificano che va bene così.