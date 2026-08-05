Pagelle Inter: Dimarco già pronto per il campionato, Lavelli ha qualità interessanti e Pavard ha voglia di restare

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Diouf fa un passo indietro rispetto alle altre amichevoli, Stankovic è sempre precisodi Enzo Palladini
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Al tap-in di Dimarco a inizio secondo tempo risponde Nkunku su rigore al minuto 83. Il derby di Milano, stavolta giocato a Perth in versione amichevole, termina 1-1. L'Inter inizia sottotono e rischia sul tentativo di Musah finito sul palo. Poi l'assist di Barella per Dimarco porta avanti i nerazzurri, prima del pareggio decisivo di Nkunku dagli 11 metri. Ecco i voti dell'Inter di Chivu.
INTER
Josep Martinez 6 - Una mezza incertezza nel primo tempo, un cross non trattenuto senza conseguenze. Per ora il precampionato dice che la scelta di puntare su di lui è corretta.
Dl 25' st Provedel 6 - Subito una buona uscita, poi ordinaria amministrazione.
Pavard 6,5 - Vuole restare all'Inter a tutti i costi e prova a dimostrarlo con le prestazioni. Positivo anche in questo derby, adesso Chivu e la società ci rifletteranno attentamente. Molto bravo nella riaggressione da cui nasce l'1-0 di Dimarco.
Dal 31' st Bovio sv.
Bisseck 6 - Fa il centrale della difesa a tre per necessità, un ruolo che non ne valorizza in pieno le caratteristiche. Chude il primo tempo con un fallo da ammonizione, non da lui.
Bastoni 6,5 - Lontano dall'Italia e dai relativi condizionamenti, può esprimersi come sa, con alcune chiusure preziose e con la partecipazione al gioco offensivo che è sempre stata la sua caratteristica principale.
Dal 25' st Carlos Augusto 5,5 - Un po' ingenuo sul rigore provocato, ma era e resta un giocatore utile in almeno due posizioni differenti.
Diouf 5 - Continua il dibattito sulla sua posizione. Giusto puntare su di lui per la fascia destra? Al di là della doppietta contro il Karlsruhe, la routine dice che ci sono controindicazioni, come nel caso di questo derby in cui Bartesaghi non gli ha lasciato molto spazio.
Dal 25' st Luis Enrique 5 - Non migliora certo la qualità della fascia destra con il suo ingresso.
Barella 6,5 - Riesce ad arrabbiarsi anche in un derby amichevole per il movimento sbagliato di un compagno di squadra che stoppa lo sviluppo di un'azione. Già carico in modalità campionato, forse anche troppo. Però l'assist per l'1-0 di Dimarco è un gioiello.
Dal 25' st Frattesi 5,5 - Qualche buona giocata e qualche errore gratuito.
Stankovic 6 - Ora che si è abituato al ruolo di regista, deve abituarsi anche a partite come questa, che pur essendo amichevole è pur sempre un derby. Non bastano attenzione e buona volontà, serve quel qualcosa in più. Comunque, 31 passaggi finalizzati su 33 tentati certificano che va bene così.
Dal 1' st Mkhitaryan 6 - L'impiego part-time sembra l'ideale per salvaguardare la sua qualità. Fa sempre cose giuste, va anche vicino al fgol su assist di Diouf all'inizio del secondo tempo.
Zielinski 6,5 - Da mezzala gioca mentalmente libero e può esibire il suo ricco patrimonio tecnico. Alla fine del primo tempo potrebbe trovare il gol se non strozzasse la conclusione favorendo la parata di Torriani. Poi esce Stankovic e il polacco diventa (un buon) regista.
Dal 25' st Calhanoglu 6 - Un po' di minuti per dire "ci sono anch'io" e per sfiorare il gol della vittoria con un tiro dalla distanza.
Dimarco 7 - Come già visto nelle precedenti uscite, la condizione fisica è già quella giusta.Manca qualche automatismo, ma per quello siamo ancora ampiamente in tempo. Non ha perso però il vizio del gol: l'1-0 è un tocco ravvicinato da attaccante vero.
Dal 35' st Maye sv.
Pio Esposito 5,5 - La vocazione al sacrificio è sempre stata una delle sue caratteristiche dominanti. Questo derby non sfugge alla regola. Grandi sportellate, grandi sforzi per tenere su il pallone, tante botte prese e date. Alla fine del primo tempo tenta una deviazione impossibile parata da Torriani.
Dal 25' st Bonny 5 - Non si vede praticamente mai, deve ritrovare il ritmo dopo il Mondiale.
Iddrissou 5 - Utilizzato sempre in questo precampionato per l'assenza degli attaccanti titolari, non ha ancora la personalità per potersela giocare con difensori abituati a grandi battaglie.
Dal 1' st Lavelli 6,5 - Appena sette minuti gli bastano per dimostrare che il soprannome "Pocho" non è usurpato. Gran lavoro in area avversaria per consentire a Barella di produrre l'assist per l'1-0 di Dimarco. Poi sfiora il gol personale in contropiede.
Allenatore Chivu 6 - Solito buon senso, buon utilizzo dei cambi. Con un pizzico di fortuna poteva vincerla.