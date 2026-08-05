DERBY IN AMICHEVOLE

Esordio Ramos, esame Diouf, poi Leao e i registi: cinque spunti che può darci Milan-Inter

A Perth sfida tra cugini ancora incompleti, ma già dal sapore di Serie A: Amorim e Chivu chiedono le prime conferme 

di Paolo Borella
05 Ago 2026 - 08:00
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© inter.it | INTER-MILAN 2-0 | AMICHEVOLE, FOXBOROUGH (4' e 75' Milito (I))
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Milan-Inter è sempre Milan-Inter. Anche quando è solo un'amichevole di inizio agosto, per giunta dall'altra parte del mondo, a Perth, in Australia. Non è la prima volta che il derby milanese si gioca all'estero e i precedenti in amichevole sono ormai tantissimi. 

La sfida che andrà in scena oggi all'Optus Stadium, alle 13 ora italiana, è già un piccolo antipasto per la nuova stagione di Serie A. Mancano ancora tanti big (nerazzurri senza Thuram e Lautaro Martinez, rossoneri che hanno appena ritrovato Leao con tutte le voci di mercato che lo circondano), ma possono esserci già ottimi motivi per seguire la sfida a caccia di possibili spunti. Ne abbiamo trovati almeno cinque. 

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1. L'esordio di Goncalo Ramos: Probabilmente partirà dalla panchina, ma tutti gli occhi sono su di lui. L'attaccante portoghese, arrivato dal Psg per oltre 70 milioni di euro, muoverà i primi passi in campo con la maglia rossonera. Con quella numero 9 da onorare, spesso pesantissima per i suoi predecessori. Amorim lo ha voluto fortemente, Ramos vuole ripagare la fiducia già nel primo derby. 

2. Esame per Diouf: Palestra, Khalaili e infine... Diouf. Per ora, in attesa di sviluppi dal mercato, l'esterno destro dei nerazzurri è lui. Nella sua prima stagione italiana ha vinto Serie A e Coppa Italia, giocando 29 volte e segnando 4 reti, ma senza mai brillare davvero. L'estate è iniziata in modo decisamente diverso: Chivu ha dichiarato pubblicamente di volerlo testare sulla fascia, il classe 2003 francese ha risposto con la doppietta al Karlsruher nella prima amichevole probante. Oggi nuovo esame? 

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3. Il sorriso di Leao: Le cronache dall'Australia raccontano di un Rafa Leao sereno, sorridente, soddisfatto dal gioco offensivo proposto da Ruben Amorim. A poche settimane dalle interviste in cui sembrava voler spingere per una cessione, il portoghese ora potrebbe anche restare in rossonero. Le offerte dalla Turchia non convincono, ma adesso deve essere anche lui a convincere allenatore, tifosi e tutto l'ambiente per ricucire lo strappo estivo. Già dalla sfida all'Inter. 

4. Inter, gioventù all'attacco: Senza Lautaro e Thuram, Chivu potrebbe schierare i titolari successivi nella gerarchia d'attacco: Bonny e Pio Esposito. Per entrambi, sarà una stagione importante alla ricerca di conferme dopo la prima annata nerazzurra chiusa con due trofei. Il primo reduce da un Mondiale in chiaroscuro con la Costa d'Avorio, il secondo aspetta il rinnovo e intanto giura amore alla sua Inter. Contro il Milan è sempre una buona occasione per mettersi in mostra. 

5. Ricci e Stankovic, registi di riserva, titolari: Mentre Modric e Calhanoglu devono ancora ritrovare la forma migliore, spazio ai "registi di riserva". Samuele Ricci, entrato nel mirino dell'Atalanta di Sarri, vuole dimostrare che l'investimento che i rossoneri hanno fatto per acquistarlo dal Torino un anno fa (23 milioni di euro più 2 di bonus) non può considerarsi un errore, dopo una stagione vissuta dietro le quinte. Dall'altra parte, Aleksandar Stankovic arriva carico dall'esperienza belga positiva al Bruges e dall'ottimo ritiro in Germania. Certo che in un derby, per quanto si tratti di un'amichevole, farsi spazio è tutta un'altra cosa.

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