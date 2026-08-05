Esordio Ramos, esame Diouf, poi Leao e i registi: cinque spunti che può darci Milan-Inter

2. Esame per Diouf: Palestra, Khalaili e infine... Diouf. Per ora, in attesa di sviluppi dal mercato, l'esterno destro dei nerazzurri è lui. Nella sua prima stagione italiana ha vinto Serie A e Coppa Italia, giocando 29 volte e segnando 4 reti, ma senza mai brillare davvero. L'estate è iniziata in modo decisamente diverso: Chivu ha dichiarato pubblicamente di volerlo testare sulla fascia, il classe 2003 francese ha risposto con la doppietta al Karlsruher nella prima amichevole probante. Oggi nuovo esame?