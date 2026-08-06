Mkhitaryan: "Con l'Inter sogno la Champions. Stankovic e Topalovic sono pronti". E sul rinnovo...

Mkhitaryan, ormai alla quinta stagione in nerazzurro, vuole continuare a togliersi soddisfazioni: "Ci stiamo allenando molto bene, nonostante i continui spostamenti e i problemi dovuti al fuso orario. Veniamo da due trofei vinti e non sarà facile difenderli, sappiamo che ci sono annate in cui si vince e altre in cui si perde, l'importante è farsi trovare pronti. Una cosa che mi manca? Vorrei vincere la Champions, ci sono andato vicino per due anni e non ci sono riuscito, magari prima o poi succederà".