Fifa: in Colombia Infantino riceve il sostegno del calcio sudamericano

07 Ago 2026 - 23:30
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Gianni Infantino ha ricevuto in Colombia il sostegno di diverse figure chiave del calcio sudamericano. Il presidente della Fifa è arrivato a Cali per partecipare all'insediamento del nuovo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella. Le foto pubblicate dalla Federcalcio colombiana lo ritraggono sorridente accanto al presidente paraguaiano della Conmebol, Alejandro Domínguez, e al presidente della Federazione colombiana, Ramon Jesurun. La sua visita in Colombia avviene nel mezzo di una crisi innescata dal suo piano, fortemente criticato e infine abbandonato, di aprire l'organizzazione agli investitori privati attraverso la creazione di una società commerciale che sarebbe stata responsabile, tra l'altro, dell'organizzazione dei Mondiali. A otto mesi dalla fine del suo mandato e con le nuove elezioni a marzo 2027, per le quali è attualmente l'unico candidato, Infantino è sotto attacco, in particolare da parte della Uefa che ha ribadito la sua minaccia di boicottare i Mondiali nonostante il ritiro del controverso progetto. La Conmebol, che conta solo 10 membri affiliati alla Fifa ma include alcune federazioni iconiche come Argentina e Brasile, ha espresso la sua "preoccupazione per le ripetute azioni unilaterali della Fifa". "Non è necessario essere sempre d'accordo", ha dichiarato Dominguez, aggiungendo che "non possiamo ignorare l'ottimo lavoro" svolto da Infantino. Dopo il sostegno della Federazione calcistica argentina (Afa) e di quella paraguaiana, oggi Infantino ha ricevuto anche l'appoggio di altre due federazioni sudamericane, Venezuela ed Ecuador. Queste hanno accolto con favore il ritiro del progetto di creazione di un'entità commerciale aperta agli investitori privati, la FIFA Forward Enterprise.

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