Catania: "Non rispetteremo i tempi per la fideiussione"

07 Ago 2026 - 22:25
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"I componenti del Consiglio di Amministrazione del Catania FC annunciano con rammarico che la Società non rispetterà i tempi per la fideiussione odierna a causa di alcuni problemi tecnico-burocratici innescati anche dall'anticipo della scadenza di tre giorni per la partita di Coppa Italia contro il Vicenza". Così il club sicicliano in una nota. "Il Board ha provato ad accelerare la risoluzione delle questioni per rispettare questa scadenza, purtroppo senza successo. Il focus resta la data del 10 agosto, termine all'origine della fideiussione, per la quale si sta lavorando senza soste. Il Club è consapevole che il mancato rispetto di questa scadenza non è la risposta che i cittadini di Catania, i tifosi rossazzurri e il calcio italiano si aspettavano, ma durante il percorso sono stati riscontrati diversi imprevisti e impedimenti che non hanno consentito di anticipare i tempi del deposito della fideiussione". Club a rischio penalizzazione.

Ultimi video

01:14
Chivu sul mercato

Chivu sul mercato

01:44
Il pensiero di Fabregas

Il pensiero di Fabregas

01:40
Il poker dei "campioni"

Il poker dei "campioni"

01:48
Napoli, lavori in corso

Napoli, lavori in corso

01:41
Milan, test Chelsea

Milan, test Chelsea

00:42
MCH ARNALDI KO A MONTREAL 8/8 MCH

Arnaldi fuori a Montreal: eliminato da Griekspoor in rimonta

01:29
MCH BAYERN MONACO-ASTON VILLA MCH

Il Bayern batte 2-1 l'Aston Villa, in gol Kim e Luis Diaz

03:33
MCH MELBOURNE CITY-PALERMO MCH

Aspettando la Juve, il Palermo batte 2-0 il Melbourne City

02:23
Ecco la nuova strategia del Galatasaray per convincere Leao e il Milan

Ecco la nuova strategia del Galatasaray per convincere Leao e il Milan

01:33
Gattuso si gode Ratkov

Gattuso si gode Ratkov

02:09
Piccole star in serie A

Piccole star in serie A

01:45
Napoli, guarda che Lucca

Napoli, guarda che Lucca

01:30
Nkunku torna al gol

Nkunku torna al gol

01:34
Amorim non si nasconde

Amorim non si nasconde

02:30
Mastantuono fa impazzire

Fiorentina, ufficiale arrivo Mastantuono: "Colpo da sogno"

01:14
Chivu sul mercato

Chivu sul mercato

I più visti di Calcio

Leao, Pavard e non solo

Leao, Pavard e non solo

MCH GOL NAPOLI-OSASUNA 5/8 MCH

Napoli-Osasuna 2-1: gli highlights dell'amichevole

Leao contro tifoso turco

Leao contro tifoso turco

CLIP STUDIO ACCOMANDO SU ZIRKZEE-JUVE PER SITO/INFINITY 5/8 SRV

Accomando: "Dopo Kolo Muani e Alajbegovic, in attacco la Juve pensa a…"

RULLO/13 HL MILAN-INTER 5/8 SRV

Milan-Inter 1-1: gli highlights del derby di Perth

Ecco la Roma che verrà

Ecco la Roma che verrà

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:08
“Credo moltissimo in Riccardo Cassano”: chi è il 2008 che ha stregato Fabregas
11:43
Rowe: "Bologna, per te canterò Dalla! Tedesco? Con lui devi stare attento a..."
10:48
Juventus-Inter, le probabili formazioni: Alajbegovic dal 1', Gatti out. Iddrissou avanti su Bonny per affiancare Pio
Ismael Bennacer - niente riscatto del Marsiglia, ma De Zerbi vorrebbe rinnovare il prestito o averlo con uno sconto importante
10:41
Bennacer saluta il Milan e i suoi tifosi con un post sui social: "Non è finita..."
Gianni Infantino
09:21
Infantino sotto accusa, dall’Inghilterra: "Fece pagare dalla Uefa una super liquidazione per l'amante"