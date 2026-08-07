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Inter, i big rientrano ad Appiano: domenica al via la preparazione per Lautaro, Thuram e Stones

I tre calciatori nerazzurri sono pronti a cominciare la propria stagione in attesa di unirsi ai propri compagni di rientro dalla tournée internazionale 

07 Ago 2026 - 09:16
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L'Inter si prepara ad abbracciare i calciatori reduci dal Mondiale. Archiviate le delusioni, Marcus Thuram e Lautaro Martinez cominceranno la preparazione ad Appiano Gentile domenica 9 agosto, in attesa di aggregarsi poi al gruppo dei compagni che rientreranno dalla tournée internazionale. Insieme a loro ci sarà la novità di questo inizio di stagione, ovvero John Stones, arrivato a parametro zero dopo aver lasciato il Manchester City al termine dell'ultima stagione. 

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Domani, sabato 8 agosto, alle 13 italiane i nerazzurri affronteranno in amichevole la Juventus a Perth dopo il derby pareggiato 1-1 con il Milan. Una volta rientrati in Italia, l'ultimo test-match prima di iniziare il campionato sarà la sfida con il Betis Siviglia, in programma sabato 15 agosto alle 19:30. La sfida con gli spagnoli potrebbe essere l'occasione giusta per vedere l'esordio stagionale di Lautaro, Thuram e Stones per mettere minuti importanti in vista della prima sfida di campionato contro il Monza, in programma sabato 22 agosto alle 18:30.

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