Blackout in Spagna, si complica il viaggio a Barcellona dell'Inter? Il programma dei nerazzurri

Il programma di domani dei nerazzurri verso la trasferta di Barcellona dovrebbe essere il seguente: ritrovo nella tarda mattinata ad Appiano Gentile per svolgere una seduta di allenamento intorno alle 12. Poi, dopo aver pranzato alla Pinetina, la squadra nel primo pomeriggio si imbarcherà su un volo verso Barcellona. L'Inter è attesa intorno alle 16 per il canonico "walk around" al Montjuïc che anticipa la conferenza stampa, in programma alle 19:15 proprio nella pancia dello stadio in cui andrà scena l'andata della semifinale.