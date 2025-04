Inter, dati clamorosi: senza Thuram è un disastro, il francese prova a rientrare col Barça

Con Marcus in campo la media punti è infatti pari a 2.2, senza scende a 1. La media gol è poi perfettamente in linea con questi dati: 2.3 reti a partita con, 0.3 senza. Con Thuram ne guadagna poi lo stesso Lautaro, senza il suo gemello l'argentino fatica. Nonostante fosse già chiaro che Taremi e Correa non fossero minimamente in grado di offrire garanzie e che lo stesso Arnautovic potesse ben poco di più, a gennaio proprietà e dirigenza hanno deciso di non intervenire, con il risultato che al gran finale Inzaghi si è ritrovato così con le sue due uniche punte all'altezza stremate e/o infortunate. Ma questa è ora materia per un processo/analisi che, semmai, verrà più avanti.