Blackout in Spagna, interrotte le partite al Masters di Madrid

Secondo Red Electrica, l'azienda pubblica responsabile del sistema elettrico si sta lavorando per risolvere il problema. Molti ospedali hanno attivato i generatori di emergenza, le linee telefoniche non funzionano, chiuse le stazioni dei treni e delle metropolitane con i convogli fermi, semafori e sportelli bancomat non vanno, gravi disagi pure negli aeroporti mentre le centrali nucleari spagnole hanno interrotto la produzione per ragioni di sicurezza attivando generatori di emergenza. Anche l'Istituto nazionale di cybersicurezza sta studiando la situazione nel caso in cui si fosse trattato di un attacco informatico, anche se per il momento non si hanno notizie in questo senso.