Bastoni escluso dal premio Rosa Camuna “per il valore sportivo”

La proposta del suo nome era arrivata "per il valore sportivo dimostrato nel corso della sua carriera, per il ruolo simbolico che ricopre nel calcio lombardo e per la capacità dimostrata di affrontare con serietà e correttezza anche i momenti più difficili". Poi Bastoni è uscito dalla lista. Da Regione Lombardia fanno sapere che non è un dietro-front legato alla vicenda di Inter-Juventus e chiariscono che nei mesi scorsi si stava valutando di allargare la candidatura anche a Federico Di Marco e poi a tutta la squadra per la vittoria di campionato e Coppa Italia. Opzione saltata perché i due giocatori dell’Inter saranno già in vacanza nei prossimi giorni e di conseguenza non avrebbero potuto ritirare il premio. Il consiglio sta comunque valutando di premiare la squadra nelle prossime settimane.