Cardinale lascia Milano: è a Vienna con Ibrahimovic. Tare via da Casa Milan con un... quadro

26 Mag 2026 - 12:19
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Gerry Cardinale (Milan) © Getty Images

Gerry Cardinale (Milan) © Getty Images

Dopo la ventata di rivoluzione scatenata ieri dal comunicato ufficiale con cui ha detto addio ad Allegri, Tare, Furlani e Moncada, Gerry Cardinale cambia sede operativa. Il proprietario di RedBird lavorerà da Vienna in compagnia di Zlatan Ibrahimovic che ha raggiunto l'Austria con lui. I due manterranno il filo diretto con Massimo Calvelli, l'altro uomo che si sta occupando della riorganizzazione nel Milan. Cardinale e Ibra poi, sono attesi a Londra per incontrare Iraola, candidato numero uno a prendere il posto di Allegri sulla panchina dei 19 volte Campioni d'Italia.

In mattinata inoltre Igli Tare, ex direttore sportivo del Milan, è tornato nella sede in Via Aldo Rossi per svuotare l'ufficio e salutare i dipendenti. L'albanese, che ha salutato dopo appena un anno, ha portato via con sè un quadro con dentro una maglia del club rossonero.

videovideo

Ultimi video

02:28
La Juve sceglie Spalletti

La Juve continua con Spalletti

02:23
Italiano in pole per la panchina del Napoli, Sarri-Gattuso: la situazione

Italiano in pole per la panchina del Napoli, Sarri-Gattuso: la situazione

02:28
Taveri: "Juve, da chi devi ripartire?"

Taveri: "Juve, da chi devi ripartire?"

02:16
Taveri: "Quattro anni di gestione Cardinale: bene i bilanci ma malissimo in campo"

Taveri: "Quattro anni di gestione Cardinale: bene i bilanci ma malissimo in campo"

01:09
Nuovi contatti tra Milan e Iraola, è lui il favorito per la panchina

Nuovi contatti tra Milan e Iraola, è lui il favorito per la panchina

02:13
Rivoluzione Milan, ecco i prossimi passi di Gerry Cardinale

Rivoluzione Milan, ecco i prossimi passi di Gerry Cardinale

01:24
Ecco l'Italia di Baldini

Ecco l'Italia di Baldini

02:01
Milan, piazza pulita

Il Milan rinuncia al corto muso

01:39
Il Milan riparte da Ibra

Milan: Ibra è l'ultimo sopravvissuto

01:15
2026/2027, ecco le date

Serie A: ecco le date della prossima stagione

01:31
Roma pazza di Gasperini

Roma, tutti pazzi per Gasp

01:43
Solet collezione like

Solet colleziona like

01:49
Chivu promuove Diouf

Chivu promuove Diouf

02:04
Un anno di Allegri

L'annus horribilis di Allegri

02:10
Milan e Juve fuori

Milan e Juve, un flop che imbarazza

02:28
La Juve sceglie Spalletti

La Juve continua con Spalletti

I più visti di Calcio

MCH ADL CONTE E TELEFONO MCH

De Laurentiis, il cellulare continua a squillare in conferenza: "È un rompic..."

Trevisani: "Allegri più responsabile di Spalletti"

Trevisani: "Allegri più responsabile di Spalletti"

DICH ALLEGRI SU CAGLIARI PER SITO 23/5 DICH

Allegri: "Manca solo un passo. Serve una partita seria"

MCH PULLMAN JUVE LANCI DI BOTTIGLIA MCH

Bus della Juve accolto a bottigliate per il derby

SRV RULLO CAOS MILAN ATTUALITA 25/5 OK

Milan, la rivoluzione è adesso: Cardinale fa piazza pulita

DICH SPALLETTI SU FUTURO 23/5 DICH

Spalletti: "Mai pensato alle dimissioni"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:43
Si sposa, gli rubano il passaporto e non arriva in ritiro: la disavventura di Abdulhamid
Gerry Cardinale (Milan)
12:19
Cardinale lascia Milano: è a Vienna con Ibrahimovic. Tare via da Casa Milan con un... quadro
12:04
Bundesliga, il Wolfsburg perde lo spareggio contro il Paderborn e retrocede dopo 29 anni
10:10
Mondiali: la Colombia di Lorenzo con due 'italiani' convocati
23:05
Milan, giallo Furlani: licenziato ma ancora nell'organigramma rossonero