Cardinale lascia Milano: è a Vienna con Ibrahimovic. Tare via da Casa Milan con un... quadro

Dopo la ventata di rivoluzione scatenata ieri dal comunicato ufficiale con cui ha detto addio ad Allegri, Tare, Furlani e Moncada, Gerry Cardinale cambia sede operativa. Il proprietario di RedBird lavorerà da Vienna in compagnia di Zlatan Ibrahimovic che ha raggiunto l'Austria con lui. I due manterranno il filo diretto con Massimo Calvelli, l'altro uomo che si sta occupando della riorganizzazione nel Milan. Cardinale e Ibra poi, sono attesi a Londra per incontrare Iraola, candidato numero uno a prendere il posto di Allegri sulla panchina dei 19 volte Campioni d'Italia.