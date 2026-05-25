L'Inter celebra il Double in famiglia: serata di festa alla Pinetina

Serata speciale al BPER Training Centre di Appiano Gentile dove la famiglia nerazzurra si è ritrovata insieme alla Proprietà, al Presidente e CEO Giuseppe Marotta, al top management e a mister Cristian Chivu per celebrare la conclusione di una stagione che ha visto la squadra conquistare uno storico Double. Il Centro Sportivo, impreziosito dalla presenza dei due trofei, ha fatto da cornice per una grigliata con protagoniste tutte le realtà del Club con oltre 500 dipendenti e collaboratori. Un appuntamento emozionante che ancora una volta testimonia la sinergia delle varie componenti che ogni giorno lavorano dentro e fuori dal campo per permettere alla Società di raggiungere i traguardi più prestigiosi.