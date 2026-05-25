1 di 4
© www.inter.it
© www.inter.it
© www.inter.it

© www.inter.it

© www.inter.it

la celebrazione

L'Inter celebra il Double in famiglia: serata di festa alla Pinetina

Una grigliata con protagoniste tutte le realtà del Club con oltre 500 dipendenti e collaboratori

25 Mag 2026 - 21:49
4 foto
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Serata speciale al BPER Training Centre di Appiano Gentile dove la famiglia nerazzurra si è ritrovata insieme alla Proprietà, al Presidente e CEO Giuseppe Marotta, al top management e a mister Cristian Chivu per celebrare la conclusione di una stagione che ha visto la squadra conquistare uno storico Double. Il Centro Sportivo, impreziosito dalla presenza dei due trofei, ha fatto da cornice per una grigliata con protagoniste tutte le realtà del Club con oltre 500 dipendenti e collaboratori. Un appuntamento emozionante che ancora una volta testimonia la sinergia delle varie componenti che ogni giorno lavorano dentro e fuori dal campo per permettere alla Società di raggiungere i traguardi più prestigiosi.

inter
double

Ultimi video

02:12
Trevisani: "Juventus e Milan, disastro delle società"

Trevisani: "Juventus e Milan, disastro delle società"

02:28
SRV RULLO CAOS JUVE 25/5 SRV

Juve, parte la rifondazione: la certezza è Spalletti

01:42
SRV RULLO NAPOLI CONTE ADDIO, CHI ARRIVA 25/5 SRV

Napoli, addio Conte: ecco da chi si riparte

02:05
SRV RULLO MILAN UN ANNO DI ALLEGRI 25/5 SRV

Un anno di Allegri: dalle speranze scudetto fino al fallimento

02:11
SRV RULLO MILAN JUVE SENZA CHAMPIONS MUSICA 25/5 SRV EDL

Milan e Juve senza Champions: tutti i numeri di un incubo

01:31
SRV RULLO ROMA IN PARADISO CON GASP MUSICA 25/5 SRV

Roma, Gasperini non sbaglia: è l'imperatore di Champions

01:39
SRV. RULLO COMO IN CHAMPIONS DAVVERO MUSICA 25 05

Como miracolo compiuto: una città in delirio per la Champions

02:07
Balzarini: "Ecco il futuro di Spalletti"

Balzarini: "Ecco il futuro di Spalletti"

02:00
PREMIO USSI PISILLI SRV

Roma, Pisilli: "Tornare in Champions è molto bello"

02:06
Conte e Dela show

Conte e Dela show

01:57
Como vuol dire Champions

Como vuol dire Champions

02:15
Trevisani: "Roma e Como, una vittoria degli allenatori"

Trevisani: "Roma e Como, una vittoria degli allenatori"

02:27
PREMIO USSI ABETE E MALAGO SU TORINO SRV

Scontri a Torino, la condanna di Malagò e Abete

01:03
PREMIO USSI MANCINI SRV

Mancini al Premio USSI e il dribbling sulla Nazionale

01:55
Gasp uomo del destino

Gasp uomo del destino

02:12
Trevisani: "Juventus e Milan, disastro delle società"

Trevisani: "Juventus e Milan, disastro delle società"

I più visti di Inter

Fabregas duro con Zanetti: "Non lavora per Real e Como, porti rispetto. Di sicuro Nico Paz non giocherà nell'Inter"

Chivu: "Onorata la maglia, il futuro di Martinez e Diouf è con noi. Mercato? Ora serve una vacanza"

Piotr Zielinski intervistato da Sportmediaset

Zielinski: "Inter, scudetto speciale. Chivu un grande, vi svelo il mio futuro"

La moglie di Bastoni celebra le 'medaglie' nerazzurre: "Ci sono lacrime che nessuno ha visto, fiera di te"

Inzaghi come Mourinho: imbattuto ma senza titolo. E il Napoli lo chiama per il post Conte

Inter, ecco la nuova maglia: il mito del 1998 e il ritorno del colletto FOTO