Stati Uniti, una partita di MLS trasmessa utilizzando solo 15 cellulari

La sfida tra Los Angeles Galaxy e Houston Dynamo fa la storia: è il primo evento professionistico diffuso in questo modo

26 Mag 2026 - 16:03
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© instagram

© instagram

La partita di MLS tra Los Angeles Galaxy e Dynamo Houston del 24 maggio è entrata nella storia del calcio americano. I protagonisti però non sono stati i giocatori in campo e nemmeno i tifosi sugli spalti: la scena se l'è presa la tecnologia. La sfida è stata infatti trasmessa grazie a 15 iPhone 17 Pro Max, diventando il primo evento sportivo professionistico a essere diffuso in diretta utilizzando solo telefoni per le riprese. Accanto agli smartphone posizionati in vari punti del campo e dello stadio, sono stati utilizzati altri strumenti professionali per garantire la realizzazione di un prodotto all'altezza degli standard richiesti dagli spettatori. Non è stata comunque la prima volta che Apple ha impiegato gli iPhone a supporto della produzione di eventi sportivi: in passato era capitato in occasione di una partita di baseball e per la MLS Cup del 2025.

Ultimi video

02:28
La Juve sceglie Spalletti

La Juve continua con Spalletti

02:23
Italiano in pole per la panchina del Napoli, Sarri-Gattuso: la situazione

Italiano in pole per la panchina del Napoli, Sarri-Gattuso: la situazione

02:28
Taveri: "Juve, da chi devi ripartire?"

Taveri: "Juve, da chi devi ripartire?"

02:16
Taveri: "Quattro anni di gestione Cardinale: bene i bilanci ma malissimo in campo"

Taveri: "Quattro anni di gestione Cardinale: bene i bilanci ma malissimo in campo"

01:09
Nuovi contatti tra Milan e Iraola, è lui il favorito per la panchina

Nuovi contatti tra Milan e Iraola, è lui il favorito per la panchina

02:13
Rivoluzione Milan, ecco i prossimi passi di Gerry Cardinale

Rivoluzione Milan, ecco i prossimi passi di Gerry Cardinale

01:24
Ecco l'Italia di Baldini

Ecco l'Italia di Baldini

02:01
Milan, piazza pulita

Il Milan rinuncia al corto muso

01:39
Il Milan riparte da Ibra

Milan: Ibra è l'ultimo sopravvissuto

01:15
2026/2027, ecco le date

Serie A: ecco le date della prossima stagione

01:31
Roma pazza di Gasperini

Roma, tutti pazzi per Gasp

01:43
Solet collezione like

Solet colleziona like

01:49
Chivu promuove Diouf

Chivu promuove Diouf

02:04
Un anno di Allegri

L'annus horribilis di Allegri

02:10
Milan e Juve fuori

Milan e Juve, un flop che imbarazza

02:28
La Juve sceglie Spalletti

La Juve continua con Spalletti

I più visti di Calcio

MCH ADL CONTE E TELEFONO MCH

De Laurentiis, il cellulare continua a squillare in conferenza: "È un rompic..."

Trevisani: "Allegri più responsabile di Spalletti"

Trevisani: "Allegri più responsabile di Spalletti"

DICH ALLEGRI SU CAGLIARI PER SITO 23/5 DICH

Allegri: "Manca solo un passo. Serve una partita seria"

MCH PULLMAN JUVE LANCI DI BOTTIGLIA MCH

Bus della Juve accolto a bottigliate per il derby

SRV RULLO CAOS MILAN ATTUALITA 25/5 OK

Milan, la rivoluzione è adesso: Cardinale fa piazza pulita

DICH SPALLETTI SU FUTURO 23/5 DICH

Spalletti: "Mai pensato alle dimissioni"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:24
Cagliari, il 2 agosto amichevole in Germania con Union Berlino
16:37
Aia, Tommasi: "Soddisfatti degli arbitri, Var solo in situazioni evidenti"
16:34
Michael Jordan a sorpresa per l'addio di Pep Guardiola
16:19
Diletta Leotta e Loris Karius a Gardaland: la giornata speciale con la figlia
16:03
Stati Uniti, una partita di MLS trasmessa utilizzando solo 15 cellulari