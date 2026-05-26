Stati Uniti, una partita di MLS trasmessa utilizzando solo 15 cellulari

La partita di MLS tra Los Angeles Galaxy e Dynamo Houston del 24 maggio è entrata nella storia del calcio americano. I protagonisti però non sono stati i giocatori in campo e nemmeno i tifosi sugli spalti: la scena se l'è presa la tecnologia. La sfida è stata infatti trasmessa grazie a 15 iPhone 17 Pro Max, diventando il primo evento sportivo professionistico a essere diffuso in diretta utilizzando solo telefoni per le riprese. Accanto agli smartphone posizionati in vari punti del campo e dello stadio, sono stati utilizzati altri strumenti professionali per garantire la realizzazione di un prodotto all'altezza degli standard richiesti dagli spettatori. Non è stata comunque la prima volta che Apple ha impiegato gli iPhone a supporto della produzione di eventi sportivi: in passato era capitato in occasione di una partita di baseball e per la MLS Cup del 2025.