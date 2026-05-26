Parma, premio "Costruiamo Gentilezza nello Sport" a Cherubini

A consegnare il riconoscimento al CEO Federico Cherubini sono stati Gianluca Zurlini, Vicepresidente Ussi Emilia-Romagna e Gaia Simonetti di Ussi Toscana. Il premio, che è stato consegnato nel tempo a 40 donne e uomini di sport, vuole celebrare l'importante percorso intrapreso dal club crociato non solo sul piano agonistico, ma soprattutto sul fronte della responsabilità sociale, della sostenibilità ambientale e dei progetti legati all'inclusione. Il Parma Calcio si è distinto nel panorama calcistico per aver promosso in modo attivo la cultura del rispetto attraverso una serie di gesti e con iniziative che hanno coinvolto anche i calciatori.