A Lugano nasce la nuova Inter di Conte: difesa a tre, debutti e attacco spuntato

14/07/2019

L'attesa per vedere la prima Inter di Antonio Conte è finalmente finita. Alle 17.30 i nerazzurri scenderanno in campo a Lugano per la prima edizione della Casinò Lugano Cup nella prima amichevole della stagione 2019/20. Ovviamente il tecnico non potrà schierare la formazione tipo, ma si parte subito con il 3-5-2 e c'è molta curiosità per valutare i debutti assoluti di Stefano Sensi, Valentino Lazaro e Lucien Agoumé. Grande assente invece Mauro Icardi, che è fuori dal progetto e non parteciperà alla tournée in Asia coi compagni.