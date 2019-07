Inter, Icardi lascia il ritiro: torna a Milano, da oggi si allenerà da solo alla Pinetina

13/07/2019

La separazione tra Maurito Icardi e l'Inter è adesso definitiva e conclamata, non solo a parole ma nei fatti. In attesa di trovare una nuova sistemazione e una nuova squadra, l'ex capitano, infatti, ha lasciato il ritiro di Lugano ed è tornato a Milano di comune accordo con la società: dopo aver lavorato a parte in mattinata, l'argentino e il club hanno così deciso congiuntamente che "il lavoro di ricondizionamento atletico" proseguirà in solitaria sui campi di Appiano Gentile. Niente tournée in Asia, dunque. Per l'argentino solo corsa e lavoro alla Pinetina.