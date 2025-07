Calhanoglu, la moglie risponde a Lautaro: "Certe persone sono fedeli solo quando hanno bisogno"

L'Inter è stata eliminata agli ottavi di finale del Mondiale per Club per mano del Fluminense, ma la delusione per la fine anticipata - e un po' a sorpresa - del torneo ha lasciato subito posto al caos scatenato dalle parole di capitan Lautaro Martinez nell'immediato post partita: "Ho visto cose che non mi sono piaciute. Chi non vuole restare all'Inter, vada via". Parole dirette anche ad Hakan Calhanoglu, nel mezzo delle voci di mercato per un passaggio al Galatasaray, ma soprattutto protagonista sorridente sui social da Istanbul dopo aver lasciato gli Stati Uniti per via dell'infortunio.