Lukaku annuncia: "Novità la prossima settimana". E Marotta: "Ottimista? Lo sono su tutto"

13/07/2019

L'esclusione di Romelu Lukaku dalla formazione che ha affrontato e battuto in amichevole il Perth Glory (2-0) ha scatenato le reazioni (e l'allarme) dei tifosi del Manchester United e solleticato la fantasia di quelli dell'Inter. L'attaccante belga, che venerdì si è riaggregato al gruppo nel ritiro australiano, è stato in realtà precauzionalmente tenuto a riposo da Solskjaer perché non ancora al meglio della condizione fisica: una mossa che si può leggere però anche in chiave mercato (e così infatti è stato) vista la situazione delicata dello stesso giocatore che è nel mirino dell'Inter e, più o meno apertamente, ha già manifestato il desiderio di cambiare maglia e vestire quella nerazzurra mettendosi il prima possibile agli ordini di Antonio Conte. Quando? Difficile a dirsi, perché l'affare era e resta molto complesso ma qualcosa potrebbe succedere nell'arco di quattro o cinque giorni. A lasciarlo intendere è stato lo stesso Lukaku che ai cronisti al seguito del Manchester United ha annunciato "novità entro la prossima settimana".



La trattativa tra i due club, dopo il viaggio del ds nerazzurro Piero Ausilio a Londra, è infatti ufficialmente in essere. Lo United si è detto fermo su una richiesta superiore agli 80 milioni, l'Inter non intende andare oltre i 70, dilazionando il pagamento su più annualità. Dopo il lavoro degli intermediari, i colloqui formali tra le due società sono solo ai primi passi: la decisione odierna dei Red Devils di lasciare a riposo il giocatore, la voglia di non rischiare nulla, suona come un ulteriore indizio sul fatto che nei prossimi giorni potrebbero esserci importanti sviluppi.