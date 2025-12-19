Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
fiorentina
HomeMercatoVideoFotoRosa
L'episodio

Fiorentina, scoppia il caso Mandragora: "Non mi permetterei di lanciare la fascia da capitano"

Il centrocampista viola spiega quanto avvenuto durante la sfida contro il Losanna 

di Redazione
19 Dic 2025 - 09:59

La Fiorentina è sprofondata in una crisi senza fine. I viola cadono anche in Conference League contro il Losanna ma a far discutere è soprattutto quanto successo al minuto 71. 

Edin Dzeko, in quel momento capitano, viene sostituito e passa la fascia a Rolandro Mandragora. Invece di indossarla, però, il numero 8 della Fiorentina la lancia: finita a terra, viene raccolta da Viti, che poi la passa a Pablo Marì

Sui social e tra i tifosi della Fiorentina è subito scoppiata la polemica, con Mandragora che è stato accusato di aver lanciato volontariamente a terra la fascia. Una mancanza di rispetto per molti imperdonabile. 

Nel post partita, il centrocampista ha voluto spiegare come sono andate realmente le cose: "Non mi permetterei mai di buttarla per terra. È scivolata, l'ha presa Viti e l'ha data a Pablo Marì che nella distinta era il vice capitano designato''. Ai microfoni di Sky Sport, Mandragora ha poi aggiunto: "Se si può uscire da una situazione come questa? Di sicuro dobbiamo cercare di farlo. Bisogna trovare la forza di reagire, la situazione si sta facendo sempre più difficile e complicata, noi dobbiamo essere i primi''.

Intanto, la sfida casalinga di domenica contro l'Udinese si prospetta già tesissima. La Curva Fiesole ha annunciato che, per protesta, il settore che occupa rimarrà vuoto per i primi 20 minuti. "Lo scempio che squadra e società stanno portando avanti - si legge in un comunicato dei tifosi- ha ormai superato ogni limite di sopportazione per tutto il popolo viola. I gruppi organizzati pertanto comunicano che per i primi 20 minuti della partita tra Fiorentina e Udinese la Curva Fiesole rimarrà vuota. Invitiamo tutto lo stadio a fare lo stesso. Il silenzio e la nostra assenza sono ciò che si merita chi sta calpestando la storia di una città e la sua gente. Vergognatevi tutti!". 

Leggi anche

Sprofondo viola, Sigua complica i piani di Vanoli: la Fiorentina giocherà i playoff

fiorentina
rolando mandragora

Ultimi video

02:08
Le Pagelle di Napoli-Milan

Le pagelle di Piantanida: Hojlund prepara il brodo, Maignan "Una Poltrona" su Italia 1

00:49
DICH ALLEGRI "SONO COSE DI CAMPO" DICH

Allegri sulla bufera con Orali: "Sono cose di campo"

03:29
Rabiot: "Dobbiamo rimanere tranquilli"

L'allarme di Rabiot: "Da tante partite gli arbitri non stanno facendo bene"

10:47
Conte: "Siamo qui meritatamente, è un segnale"

Conte: "Siamo qui meritatamente, è un segnale"

00:10
De Laurentiis soffre: seduto sugli scalini come un tifoso

De Laurentiis soffre: seduto sugli scalini come un tifoso

06:52
Spinazzola: "Voglio l'Inter in finale"

Spinazzola: "Voglio l'Inter in finale"

00:35
Modric, l'unico del Milan a strappare applausi

Modric, l'unico del Milan a strappare applausi

02:01
Maignan, manata a Politano: manca un rosso?

Maignan, manata a Politano: manca un rosso?

02:07
Cesari: "Rabiot-Politano, c'è una cosa inspiegabile"

Cesari: "Rabiot-Politano, c'è una cosa inspiegabile"

01:06
Mauro: "Maignan, c'è stato un grosso problema"

Mauro: "Maignan, c'è stato un grosso problema"

00:32
Panucci: "Errori imperdonabili se vuoi giocare al Milan"

Panucci: "Errori imperdonabili se vuoi giocare al Milan"

00:34
Panucci: "Bologna o Inter in finale? Non ho dubbi"

Panucci: "Bologna o Inter in finale? Non ho dubbi"

48:34
Postpartita | Semifinale Napoli-Milan

Postpartita | Semifinale Napoli-Milan

03:43
Rabiot: "Poco solidi in difesa"

Rabiot: "Poco solidi in difesa"

00:22
Allegri perde la testa, insulti a Oriali

Rabbia Allegri: prima insulta Oriali, poi a fine partita non saluta Conte

02:08
Le Pagelle di Napoli-Milan

Le pagelle di Piantanida: Hojlund prepara il brodo, Maignan "Una Poltrona" su Italia 1

I più visti di Fiorentina

Fiorentina, i tifosi rompono con la proprietà: "Le nostre strade si dividono"

Petardi contro il Viola Park: aperta un'inchiesta. Vanoli parlerà alla vigilia della Conference

Riflessioni in corso, Vanoli è in bilico: tra i sostituti spunta il clamoroso ritorno di Pioli

Festa di Natale per la Fiorentina: c'è anche Bove sorridente FOTO

Fiorentina in silenzio stampa, il club valuta decisioni importanti. Squadra in ritiro

Orsolini-Posch: colpo esterno del Bologna, la Fiorentina non sa più vincere

Calcio ora per ora
Vedi tutti
 Milan-Pisa: Maignan, Gimenez, Leao, Touré
10:25
Milan, Gimenez si è operato alla caviglia: i dettagli
10:14
Fiorentina, domenica contro l'Udinese curva vuota per i primi 20 minuti
10:03
Marocco vince Coppa d'Arabia, Giordania battuta 3-2 in finale
09:03
Fiorentina, Vanoli: "Bisogna capire chi ha voglia di lottare"
08:30
Lazio protagonista con "Regalo sospeso", da Basic e Isaksen doni ai bambini