Fiorentina, scoppia il caso Mandragora: "Non mi permetterei di lanciare la fascia da capitano"

Nel post partita, il centrocampista ha voluto spiegare come sono andate realmente le cose: "Non mi permetterei mai di buttarla per terra. È scivolata, l'ha presa Viti e l'ha data a Pablo Marì che nella distinta era il vice capitano designato''. Ai microfoni di Sky Sport, Mandragora ha poi aggiunto: "Se si può uscire da una situazione come questa? Di sicuro dobbiamo cercare di farlo. Bisogna trovare la forza di reagire, la situazione si sta facendo sempre più difficile e complicata, noi dobbiamo essere i primi''.