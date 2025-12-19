Fiorentina, scoppia il caso Mandragora: "Non mi permetterei di lanciare la fascia da capitano"

Il centrocampista viola spiega quanto avvenuto durante la sfida contro il Losannadi Redazione
La Fiorentina è sprofondata in una crisi senza fine. I viola cadono anche in Conference League contro il Losanna ma a far discutere è soprattutto quanto successo al minuto 71.
Edin Dzeko, in quel momento capitano, viene sostituito e passa la fascia a Rolandro Mandragora. Invece di indossarla, però, il numero 8 della Fiorentina la lancia: finita a terra, viene raccolta da Viti, che poi la passa a Pablo Marì.
Sui social e tra i tifosi della Fiorentina è subito scoppiata la polemica, con Mandragora che è stato accusato di aver lanciato volontariamente a terra la fascia. Una mancanza di rispetto per molti imperdonabile.
Nel post partita, il centrocampista ha voluto spiegare come sono andate realmente le cose: "Non mi permetterei mai di buttarla per terra. È scivolata, l'ha presa Viti e l'ha data a Pablo Marì che nella distinta era il vice capitano designato''. Ai microfoni di Sky Sport, Mandragora ha poi aggiunto: "Se si può uscire da una situazione come questa? Di sicuro dobbiamo cercare di farlo. Bisogna trovare la forza di reagire, la situazione si sta facendo sempre più difficile e complicata, noi dobbiamo essere i primi''.
Intanto, la sfida casalinga di domenica contro l'Udinese si prospetta già tesissima. La Curva Fiesole ha annunciato che, per protesta, il settore che occupa rimarrà vuoto per i primi 20 minuti. "Lo scempio che squadra e società stanno portando avanti - si legge in un comunicato dei tifosi- ha ormai superato ogni limite di sopportazione per tutto il popolo viola. I gruppi organizzati pertanto comunicano che per i primi 20 minuti della partita tra Fiorentina e Udinese la Curva Fiesole rimarrà vuota. Invitiamo tutto lo stadio a fare lo stesso. Il silenzio e la nostra assenza sono ciò che si merita chi sta calpestando la storia di una città e la sua gente. Vergognatevi tutti!".