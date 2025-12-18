Logo SportMediaset

Calcio
conference league
CONFERENCE LEAGUE

Conference League, Losanna-Fiorentina 1-0: decide il gol di Sigua, viola ai playoff

Decide la rete di Sigua al 59', Vanoli fuori dalla top 8

di Redazione
18 Dic 2025 - 23:08
© Getty Images

© Getty Images

La Fiorentina perde l'ultima giornata della League Phase di Conference: finisce 1-0 per il Losanna, che condanna così i viola a disputare gli spareggi per accedere agli ottavi di finale. In Svizzera, decide il colpo di testa di Sigua al 59', che batte un Martinelli non perfetto sull'incornata. Inutili, nel finale, gli ingressi in campo dei big: Kean, Gudmundsson e Mandragora non portano al pareggio, Vanoli chiude a 9 punti.

LA PARTITA
La crisi della Fiorentina prosegue e porta due notizie negative in una singola serata: la sconfitta per 1-0 in Conference contro il Losanna e la consapevolezza che i viola dovranno passare dai playoff, dunque aggiungendo altri 180 minuti a una stagione già molto complicata, per raggiungere gli ottavi di finale in una competizione in cui è sempre arrivata almeno tra le prime quattro. E c'è da sommare, a tutto ciò, pure una prestazione pessima, considerando che nel primo tempo, complice anche l'atteggiamento degli elvetici, non arriva nemmeno una grande occasione da gol.

Nella ripresa, arriva la doccia gelata per Vanoli, l'ennesima di questa stagione: Kana-Biyik entra in area e di destro mette al centro per Sigua, che si inserisce e colpisce di testa battendo un Martinelli che però non controlla bene l'incornata. Vanoli prova subito a correre ai ripari e poco dopo entrano Kean, Mandragora e Gudmundsson, ma i neoentrati non incidono. Finisce 1-0 ed è un risultato che porta entrambe agli spareggi, anche se il Losanna, nono, è la prima squadra esclusa dalla top 8. La Viola farà lo spareggio: due partite in più che rendono ancora più difficile questa stagione.

LE PAGELLE

Soppy 6,5 - Buona prestazione per la vecchia conoscenza della Serie A.

Kana-Biyik 6,5 - Decisivo con l'assist per la rete che decide il match.

Sigua 7 - Segna un gol fondamentale: il suo Losanna va agli spareggi e sorpassa pure la Fiorentina.

Martinelli 5 - Non perfetto in porta al posto di de Gea, colpevole sul gol.

Kean 5 - Entra per dare vigore all'attacco ma finisce solo per essere il primo ammonito.

IL TABELLINO

LOSANNA-FIORENTINA 1-0

Losanna (4-3-1-2): Letica 6, Soppy 6,5, Mouanga 6, Sow 6, Fofana 6,5 (41' st Abdallah sv); Sigua 7 (25' st Custodio 6), Roche 6, Butler-Oyedeji 6 (34' st Poaty 6); Lekoueiry 6,5; Bair 6, Kana-Biyik 6,5 (25' st Ajdini 6). A disp.: Castella, Okoh, Traoré, Ndiaye, Bittarelli, Lippo, Lachhab, Franchi. All.: Zeidler 7
Fiorentina (3-5-2): Martinelli 5; Pongracic 5,5, Pablo Marì 6, Viti 5,5; Kouadio 6 (38' st Dodo sv), Richardson 5,5 (25' st Mandragora 6), Nicolussi Caviglia, Sohm, Kouamé 5,5 (10' st Fortini 5,5); Dzeko 5,5 (25' st Gudmundsson 6), Piccoli 5,5 (25' st Kean 5). A disp.: Lezzerini, De Gea, Ranieri, Comuzzo, Kospo, Fagioli, Parisi. All.: Vanoli 5
Arbitro: D'hondt (Bel)
Marcatore: 14' st Sigua
Ammoniti: Kean (F), Fortini (F), Lekoueiry (L)

LE ALTRE PARTITE

AEK-CRAIOVA 3-2
Marcatori: 30' Baiaram (C), 14' st Cicaldau (C), 21' st Vida (A), 53' st Kutesa (A), 60' st rig. Jovic (A)

AEK LARNACA-SHKENDIJA 1-0
Marcatore: 38' st Angielski

CRYSTAL PALACE-KUPS 2-2
Marcatori: 5' Uche (C), 5' st Parzyszek (K), 8' st Cisse (K), 31' st Devenny (C)

DINAMO KIEV-NOAH 2-0
Marcatori: 27' Kabaev, 5' st Ponomarenko

LEGIA-LINCOLN 4-1
Marcatori: 21' Colak (LE), 17' st Kaputska (LE), 25' st Rajovic (LE), 38' st Bichakhchyan (LE), 44' st De Barr (LI)

MAINZ-SAMSUNSPOR 2-0
Marcatori: 44' Widmer, 3' st rig. Amiri

OMONIA-RAKOW 0-1
Marcatore: 4' st Repka

SHAMROCK ROVERS-HAMRUN 3-1
Marcatori: 14' rig. Burke (S), 20' Koffi (H), 49' Grant (S), 48' st McGovern (S)

SIGMA OLOMOUC-LECH POZNAN 1-2
Marcatori: 35', 46' rig. Ishak (L), 39' st Kral (S)

SLOVAN BRATISLAVA-HACKEN 1-0
Marcatore: 40' st Blackman

SPARTA PRAGA-ABERDEEN 3-0
Marcatori: 16' Mercado, 29' Haraslin, 21' st Kuol

STRASBURGO-BREIDABLIK 3-1
Marcatori: 11' Nanasi (S), 37' Gunnlaugsson (B), 35' st Godo, 49' st Enciso (S)

RAYO VALLECANO-DRITA 3-0
Marcatori: 33' Lejeune, 21' st Gumbau, 38' st Pacha

ZRINJSKI-RAPID VIENNA 1-1
Marcatore: 11' Schaub (R), 48' st Ahoussou (Z)

AZ ALKMAAR-JAGELLONIA 0-0

CELJE-SHELBOURNE 0-0

SHAKHTAR-RIJEKA 0-0

conference league
losanna
fiorentina

