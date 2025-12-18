Conference League, Losanna-Fiorentina 1-0: decide il gol di Sigua, viola ai playoff

LA PARTITA

La crisi della Fiorentina prosegue e porta due notizie negative in una singola serata: la sconfitta per 1-0 in Conference contro il Losanna e la consapevolezza che i viola dovranno passare dai playoff, dunque aggiungendo altri 180 minuti a una stagione già molto complicata, per raggiungere gli ottavi di finale in una competizione in cui è sempre arrivata almeno tra le prime quattro. E c'è da sommare, a tutto ciò, pure una prestazione pessima, considerando che nel primo tempo, complice anche l'atteggiamento degli elvetici, non arriva nemmeno una grande occasione da gol.



Nella ripresa, arriva la doccia gelata per Vanoli, l'ennesima di questa stagione: Kana-Biyik entra in area e di destro mette al centro per Sigua, che si inserisce e colpisce di testa battendo un Martinelli che però non controlla bene l'incornata. Vanoli prova subito a correre ai ripari e poco dopo entrano Kean, Mandragora e Gudmundsson, ma i neoentrati non incidono. Finisce 1-0 ed è un risultato che porta entrambe agli spareggi, anche se il Losanna, nono, è la prima squadra esclusa dalla top 8. La Viola farà lo spareggio: due partite in più che rendono ancora più difficile questa stagione.



LE PAGELLE



Soppy 6,5 - Buona prestazione per la vecchia conoscenza della Serie A.



Kana-Biyik 6,5 - Decisivo con l'assist per la rete che decide il match.



Sigua 7 - Segna un gol fondamentale: il suo Losanna va agli spareggi e sorpassa pure la Fiorentina.



Martinelli 5 - Non perfetto in porta al posto di de Gea, colpevole sul gol.



Kean 5 - Entra per dare vigore all'attacco ma finisce solo per essere il primo ammonito.



IL TABELLINO



LOSANNA-FIORENTINA 1-0



Losanna (4-3-1-2): Letica 6, Soppy 6,5, Mouanga 6, Sow 6, Fofana 6,5 (41' st Abdallah sv); Sigua 7 (25' st Custodio 6), Roche 6, Butler-Oyedeji 6 (34' st Poaty 6); Lekoueiry 6,5; Bair 6, Kana-Biyik 6,5 (25' st Ajdini 6). A disp.: Castella, Okoh, Traoré, Ndiaye, Bittarelli, Lippo, Lachhab, Franchi. All.: Zeidler 7

Fiorentina (3-5-2): Martinelli 5; Pongracic 5,5, Pablo Marì 6, Viti 5,5; Kouadio 6 (38' st Dodo sv), Richardson 5,5 (25' st Mandragora 6), Nicolussi Caviglia, Sohm, Kouamé 5,5 (10' st Fortini 5,5); Dzeko 5,5 (25' st Gudmundsson 6), Piccoli 5,5 (25' st Kean 5). A disp.: Lezzerini, De Gea, Ranieri, Comuzzo, Kospo, Fagioli, Parisi. All.: Vanoli 5

Arbitro: D'hondt (Bel)

Marcatore: 14' st Sigua

Ammoniti: Kean (F), Fortini (F), Lekoueiry (L)



LE ALTRE PARTITE



AEK-CRAIOVA 3-2

Marcatori: 30' Baiaram (C), 14' st Cicaldau (C), 21' st Vida (A), 53' st Kutesa (A), 60' st rig. Jovic (A)



AEK LARNACA-SHKENDIJA 1-0

Marcatore: 38' st Angielski



CRYSTAL PALACE-KUPS 2-2

Marcatori: 5' Uche (C), 5' st Parzyszek (K), 8' st Cisse (K), 31' st Devenny (C)



DINAMO KIEV-NOAH 2-0

Marcatori: 27' Kabaev, 5' st Ponomarenko



LEGIA-LINCOLN 4-1

Marcatori: 21' Colak (LE), 17' st Kaputska (LE), 25' st Rajovic (LE), 38' st Bichakhchyan (LE), 44' st De Barr (LI)



MAINZ-SAMSUNSPOR 2-0

Marcatori: 44' Widmer, 3' st rig. Amiri



OMONIA-RAKOW 0-1

Marcatore: 4' st Repka



SHAMROCK ROVERS-HAMRUN 3-1

Marcatori: 14' rig. Burke (S), 20' Koffi (H), 49' Grant (S), 48' st McGovern (S)



SIGMA OLOMOUC-LECH POZNAN 1-2

Marcatori: 35', 46' rig. Ishak (L), 39' st Kral (S)



SLOVAN BRATISLAVA-HACKEN 1-0

Marcatore: 40' st Blackman



SPARTA PRAGA-ABERDEEN 3-0

Marcatori: 16' Mercado, 29' Haraslin, 21' st Kuol



STRASBURGO-BREIDABLIK 3-1

Marcatori: 11' Nanasi (S), 37' Gunnlaugsson (B), 35' st Godo, 49' st Enciso (S)



RAYO VALLECANO-DRITA 3-0

Marcatori: 33' Lejeune, 21' st Gumbau, 38' st Pacha



ZRINJSKI-RAPID VIENNA 1-1

Marcatore: 11' Schaub (R), 48' st Ahoussou (Z)



AZ ALKMAAR-JAGELLONIA 0-0



CELJE-SHELBOURNE 0-0



SHAKHTAR-RIJEKA 0-0