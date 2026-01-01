Fiorentina, il dg Ferrari: "Presto un nuovo dirigente, la salvezza è possibile"

Un inizio di stagione complicato, che ha visto anche il cambio in panchina con l'addio di Pioli e l'arrivo di Vanoli: "Da quando è arrivato ci sono situazioni che sono migliorate da un punto di vista di prestazione fisica e di dati. Lo dicono i numeri non io. Siamo 5º in Serie A per occasioni create e per possesso palla: i numeri ci stanno dando ragione". Numeri che, però, vanno tramutati in risultati sul campo: "Bisogna mettere in campo i risultati e dobbiamo essere tutti quanti focalizzati su questo". E sul recente silenzio stampa aggiunge: "Non vogliamo mancare di rispetto a nessuno, ma è un modo per far concentrare tutti quanti sul lavoro al Viola Park e sulle partite".