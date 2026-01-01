Logo SportMediaset

Fiorentina, il dg Ferrari: "Presto un nuovo dirigente, la salvezza è possibile"

Le parole ai canali ufficiali del club: "Lavoriamo per riportare la Fiorentina dove merita" 

di Martino Cozzi
01 Gen 2026 - 15:24

"Dobbiamo portare un cambio di rotta e intraprendere un nuovo percorso". Parola di Alessandro Ferrari, Direttore Generale della Fiorentina in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club. Analizzando la situazione in casa viola, il dg continua: "È un momento in cui dobbiamo renderci conto della situazione in cui siamo. Una situazione che affrontiamo con la famiglia Commisso vicina a noi. Lavoriamo giorno dopo giorno per riportare Firenze e la Fiorentina dove meritano. Invertita la rotta, nel nuovo anno nuovo ritmo e risultati". Da oggi, inoltre, la squadra viola sarà in ritiro per preparare la partita con la Cremonese

Un inizio di stagione complicato, che ha visto anche il cambio in panchina con l'addio di Pioli e l'arrivo di Vanoli: "Da quando è arrivato ci sono situazioni che sono migliorate da un punto di vista di prestazione fisica e di dati. Lo dicono i numeri non io. Siamo 5º in Serie A per occasioni create e per possesso palla: i numeri ci stanno dando ragione". Numeri che, però, vanno tramutati in risultati sul campo: "Bisogna mettere in campo i risultati e dobbiamo essere tutti quanti focalizzati su questo". E sul recente silenzio stampa aggiunge: "Non vogliamo mancare di rispetto a nessuno, ma è un modo per far concentrare tutti quanti sul lavoro al Viola Park e sulle partite".

Tra i buoni propositi del 2026, il dirigente della Fiorentina inserisce sicuramente il raggiungimento della salvezza: "Il 2026 lo affrontiamo con determinazione. Dobbiamo essere lucidi per la situazione in cui siamo. Con 7 vittorie e 8 pareggi la salvezza è raggiungibile, dobbiamo ragionare e lavorare partita dopo partita. Non dobbiamo guardare la classifica ma solo 7 vittorie e 8 pareggi: dobbiamo avere sempre in testa questa tabella di marcia".

E sul mercato: "Siamo allineati con Vanoli. Dobbiamo sfruttare questa finestra di mercato per portare qualche faccia nuova. Intanto questo gruppo a partite dall’anno nuovo si troverà una figura che avrà la responsabilità dell’area tecnica (Fabio Paratici, ndr). Stiamo cercando una persona con esperienza internazionale, che non pensi solo al lavoro di adesso ma anche a delle esperienze e capacità che ci possono permettere di costruire la Fiorentina del domani. Non è facile in questo momento trovare un professionista di questo tipo, siamo fiduciosi di averlo a breve. Ai ragazzi chiediamo di fare meglio".

