Dortmund: esordio da titolare in Champions per l'italiano Reggiani, classe 2008

Esordio da titolare in Champions League per Luca Reggiani, nato nel 2008 a Modena, con la maglia del Borussia Dortmund. Il tecnico dei tedeschi Nico Kovac lo ha schierato dal 1' nell'andata dei playoff di Champions League in casa contro l'Atalanta. Reggiani è cresciuto nelle giovanili del Sassuolo: nel febbraio 2024 il trasferimento in Germania. Il 7 gennaio ha esordito in Bundesliga nei minuti di recupero contro il Wolfsburg.