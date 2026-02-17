Ezio Greggio: "Da anni la Juve fa acquisti sbagliati e si vede. Non si campa solo sui miracoli di Yildiz"

Dopo la disfatta della Juve a Istanbul contro il Galatasaray arrivano le critiche social del tifoso vip Ezio Greggio: "Potrei ripubblicare uno dei miei post precedenti. Da anni la Juve fa campagne acquisti sbagliate e oggi si è visto. Fatichiamo in Campionato figuriamoci in Champions. Non abbiamo punte, non abbiamo difensori oltre ai 2 o 3 buoni titolari e sul centrocampo apriamo un dibattito - ha scritto su X - Un allenatore indiscutibilmente bravo come Spalletti se perde una colonna come Bremer per infortunio e sostituisce Cambiaso perché ammonito, si trova in difficoltà a costruire una difesa che regga. Ripeto: non si può campare solo sui miracoli di Yildiz. Mettiamoci il cuore in pace anche quest’anno".