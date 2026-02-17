Champions: insulti razzisti a Vinicius, stop di 10 minuti in Benfica-Real

Dopo aver realizzato il gol dell'1-0 al Benfica, l'attaccante del Real Madrid Vinicius ha riferito all'arbitro di aver ricevuto insulti razzisti da un giocatore avversario, indicando Prestianni. Il brasiliano si è poi diretto verso bordo campo: prima ha avuto una discussione con l'allenatore del Benfica Mourinho, poi si è seduto nella panchina del Real, come a dire di non voler riprendere il gioco. Il direttore di gara, il francese Francois Letexier, ha quindi attivato il protocollo anti-razzismo Fifa, mostrando la decisione allo stadio alzando le braccia a formare una 'X'. La partita è stata sospesa, per poi riprendere: dal gol di Vinicius alla ripresa in gioco sono passati 10 minuti. Da lì in poi, fischi assordanti per il brasiliano a ogni suo tocco di palla. "Vinicius avrebbe dovuto festeggiare in modo più rispettoso, non far arrabbiare 60 mila persone", ha detto Mourinho dopo la gara. "Vinicius dice una cosa e Prestianni un'altra, non mi schiero con nessuno dei due. Il Benfica ha Eusebio come leggenda: non è un club razzista...".