Serie A, la classifica del 2025: vince la Roma, poi Napoli e Inter. Ultimo il Verona

I giallorossi sono stati anche la squadra che ha vinto più partite in Serie A in tutto l'anno solare 

di Martino Cozzi
30 Dic 2025 - 10:59

Il 2025 della Serie A è ormai in archivio e, come ogni anno, è tempo di bilanci. Chi è stata la squadra ad aver fatto più punti? E quella con meno? A sorpresa, a comandare questa speciale classifica non sono né Napoli né Inter, vincitrici degli ultimi due scudetti. In fondo alla classifica, invece, c'è una squadra che nell'ultimo campionato si è salvata a che quest'anno gioca in Serie A per il settimo anno consecutivo. 

CINQUE SQUADRE IN 9 PUNTI 

L'inizio della stagione 2025/2026 vede cinque squadre in lotta per le posizioni alte della classifica. Un andamento che riflette perfettamente quanto accaduto nell'ultimo anno solare, con ben cinque squadre raccolte in 9 punti. A vincere lo "scudetto del 2025" è la Roma, che sotto la guida di Ranieri prima e Gasperini poi ha totalizzato 79 punti (in 36 partite) in tutto l'anno solare. I giallorossi sono anche la squadra che ha vinto più partite di Serie A nel 2025, ben 26. Inoltre, è solo la quarta volta che la Roma ottiene più di 25 successi in un anno solare nella massima serie (26 nel 2006 e nel 2016 e 28 nel 2017). Al secondo posto di questa speciale classifica c'è il Napoli di Antonio Conte, che ha ottenuto 75 punti in 36 partite, uno in più dell'Inter guidata da Inzaghi e Chivu, che si ferma a 74 in 36. Leggermente più staccate ci sono Milan e Juventus, che chiudono il proprio 2025 rispettivamente con 71 e 70 punti, ma con 37 partite disputate. 

BOLOGNA E COMO LE PRIME DELLE ALTRE

Subito dopo le cinque big, nella classifica del 2025 spuntano le presenze di Bologna e Como, che chiudono il proprio anno rispettivamente con 60 e 58 punti in classifica (i rossoblu in 37 gare, i lariani in 36). Seguono Atalanta (55) e Lazio (54), mentre a chiudere la top 10, a sorpresa, è il Torino, che con Vanoli prima e Baroni poi ha ottenuto 44 punti. Due in più della Fiorentina, che però paga la disastrosa seconda parte di annata con soli 9 punti in 17 partite. Fuori dalla top 10, a scalare, ci sono anche Udinese (42), Cagliari (40), Genoa (38) e Parma (35). A chiudere questa classifica sono Lecce ed Hellas Verona: i salentini hanno conquistato 34 punti, mentre i gialloblu solamente 31 (il dato peggiore tra le squadre che hanno giocato sia la prima che la seconda parte di stagione in Serie A). Nonostante ciò, sia Lecce che Verona sono riuscite a mantenere la categoria. 

RETROCESSE E NEOPROMOSSE

Discorso a parte vale per quelle squadre che hanno giocato metà annata in Serie A e metà annata in Serie B. Sassuolo, Cremonese e Pisa sono le tre neopromosse, che in questa seconda parte di stagione hanno raccolto rispettivamente 22, 21 e 11 punti. Nella valutazione complessiva del loro anno, ovviamente, va tenuto conto anche della prima parte dell'anno, dove hanno fatto corsa quasi in solitaria in Serie B. Stesso discorso vale per Venezia, Empoli e Monza, le tre retrocesse della stagione 2024/2025. In Serie A, i lagunari hanno ottenuto solamente 16 punti, seguiti dai 12 dei toscani e dagli 8 (dato peggiore) dei brianzoli. Tutte e tre le squadre, però, si sono riprese in questa seconda parte di stagione e sono in lotta per la promozione in Serie A. 

