Moviola Milan-Fiorentina: Parisi-Gimenez era da rigore?

Graziano Cesari ne parla così: "L'arbitro Marinelli (che non aveva fischiato rigore, ndr) è ben posizionato eppure sempre spaesato, passano 90 secondi prima di andare al VAR e altri tre minuti per riguardare le immagini". L'analisi prosegue: "Il primo tocco di Parisi è sul braccio sinistro di Gimenze, poi la mano scivola sino ad arrivare al volto. A me sembra un tocco molto lieve, dalla visuale di Marinelli, che vede tutto, si capisce la pochezza del contatto". Secondo Sandro Sabatini "Non viene punito il contatto al volto ma il fatto che Ranieri abbia messo la mano nel colletto di Gimenez, trattenendolo. Per me è un rigorino ma bisogna analizzare la questione da quel punto di vista".