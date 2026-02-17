Galatasaray, Buruk: "Felici per la vittoria, ma non abbiamo ancora vinto nulla"

Al termine della sfida con la Juventus, Okan Buruk, allenatore del Galatasaray ha parlato in conferenza stampa: "Abbiamo fatto una partita molto bella e siamo felici, però non abbiamo vinto ancora nulla. Siamo consapevoli che ci sarà un'altra partita in trasferta e solo vincendo quella potremo essere realmente felici. Oggi abbiamo concesso due gol semplici soprattutto il primo perché avevamo preparato quella fase. Mi aspettavo una crescita nel secondo tempo e così è stato. La Juventus poi in dieci non è riuscita a reagire e abbiamo avuto ottenuto un risultato importante. Ora pensiamo al ritorno perché la Juventus è una squadra molto forte".