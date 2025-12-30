Serie A, la classifica degli spettatori della stagione 2025/26

Spesso si definiscono il 12esimo uomo in campo e mai come negli ultimi anni sono stati un fattore: i tifosi sono sempre più importanti. Basti pensare che nelle ultime due stagioni la Serie A ha chiuso con oltre 30mila spettatori di media: numeri che non si vedevano da fine anni ‘90, quando furono addirittura tre le annate chiuse oltre quota 30mila. Non solo a livello ambientale, ma anche da quello economico: gli abbonamenti e i biglietti, sempre meno accessibili, gonfiano i ricavi da stadio, sempre più ricchi in tutti i bilanci di Serie A. Lo sanno particolarmente bene Inter e Milan, che da ormai qualche stagione si contendono il primato del maggior numero di spettatori: i nerazzurri hanno avuto la meglio nella stagione 23/24, mentre nella 24/25 e questa prima metà di 25/26 sono i rossoneri in testa.