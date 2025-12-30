Serie A, la classifica degli spettatori della stagione 2025/26

Anche in questa stagione Milan e Inter si giocano il primato delle presenze. La Juve campione di sold outdi Redazione
Spesso si definiscono il 12esimo uomo in campo e mai come negli ultimi anni sono stati un fattore: i tifosi sono sempre più importanti. Basti pensare che nelle ultime due stagioni la Serie A ha chiuso con oltre 30mila spettatori di media: numeri che non si vedevano da fine anni ‘90, quando furono addirittura tre le annate chiuse oltre quota 30mila. Non solo a livello ambientale, ma anche da quello economico: gli abbonamenti e i biglietti, sempre meno accessibili, gonfiano i ricavi da stadio, sempre più ricchi in tutti i bilanci di Serie A. Lo sanno particolarmente bene Inter e Milan, che da ormai qualche stagione si contendono il primato del maggior numero di spettatori: i nerazzurri hanno avuto la meglio nella stagione 23/24, mentre nella 24/25 e questa prima metà di 25/26 sono i rossoneri in testa.
|SQUADRA
|SPETTATORI TOTALI 25/26
|PARTITE
|MEDIA
|MILAN
|658.716
|9
|73.191
|INTER
|580.874
|8
|72.609
|ROMA
|568.955
|9
|63.217
|NAPOLI
|357.809
|7
|51.116
|LAZIO
|348.000
|8
|43.500
|JUVENTUS
|327.466
|8
|40.933
|GENOA
|281.136
|9
|31.273
|BOLOGNA
|229.202
|8
|28.650
|LECCE
|231.940
|9
|25.771
|VERONA
|169.407
|7
|24.201
|ATALANTA
|201.211
|9
|22.357
|UDINESE
|200.311
|9
|22.257
|TORINO
|198.916
|9
|22.102
|FIORENTINA
|162.632
|8
|20.329
|PARMA
|170.433
|9
|18.937
|CAGLIARI
|127.074
|8
|15.884
|SASSUOLO
|111.944
|8
|13.993
|PISA
|103.084
|9
|12.640
|COMO
|77.947
|7
|11.135
Come sottolineano però i dati raccolti da Calcio e Finanza, c'è anche un altro parametro con cui leggere le presenze allo stadio, ovvero il tasso di riempimento. Un dato che depura le differenze di dimensioni degli stadi. A guidare questa particolare classifica è la Juventus. I bianconeri però sono tallonati, a sorpresa, dal Cagliari.
|SQUADRA
|MEDIA
|RIEMPIMENTO
|JUVENTUS
|40.933
|98,19%
|CAGLIARI
|15.884
|96,78%
|MILAN
|73.191
|96,65%
|INTER
|72.609
|95,89%
|ATALANTA
|22.237
|95,38%
|GENOA
|31.237
|94,07%
|ROMA
|63.217
|93,54%
|NAPOLI
|51.116
|93,39%
|COMO
|11.135
|92,30%
|PISA
|11.454
|91,41%