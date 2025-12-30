Logo SportMediaset

Calcio
Serie A
SUGLI SPALTI

Serie A, la classifica degli spettatori della stagione 2025/26

Anche in questa stagione Milan e Inter si giocano il primato delle presenze. La Juve campione di sold out

di Redazione
30 Dic 2025 - 12:49

Spesso si definiscono il 12esimo uomo in campo e mai come negli ultimi anni sono stati un fattore: i tifosi sono sempre più importanti. Basti pensare che nelle ultime due stagioni la Serie A ha chiuso con oltre 30mila spettatori di media: numeri che non si vedevano da fine anni ‘90, quando furono addirittura tre le annate chiuse oltre quota 30mila. Non solo a livello ambientale, ma anche da quello economico: gli abbonamenti e i biglietti, sempre meno accessibili, gonfiano i ricavi da stadio, sempre più ricchi in tutti i bilanci di Serie A. Lo sanno particolarmente bene Inter e Milan, che da ormai qualche stagione si contendono il primato del maggior numero di spettatori: i nerazzurri hanno avuto la meglio nella stagione 23/24, mentre nella 24/25 e questa prima metà di 25/26 sono i rossoneri in testa. 

SQUADRASPETTATORI TOTALI 25/26PARTITEMEDIA
MILAN658.716973.191
INTER580.874872.609
ROMA568.955963.217
NAPOLI357.809751.116
LAZIO348.000843.500
JUVENTUS327.466840.933
GENOA281.136931.273
BOLOGNA229.202828.650
LECCE231.940925.771
VERONA169.407724.201
ATALANTA201.211922.357
UDINESE200.311922.257
TORINO198.916922.102
FIORENTINA162.632820.329
PARMA170.433918.937
CAGLIARI127.074815.884
SASSUOLO111.944813.993
PISA103.084912.640
COMO77.947711.135

TASSO RIEMPIMENTO

Come sottolineano però i dati raccolti da Calcio e Finanza, c'è anche un altro parametro con cui leggere le presenze allo stadio, ovvero il tasso di riempimento. Un dato che depura le differenze di dimensioni degli stadi. A guidare questa particolare classifica è la Juventus. I bianconeri però sono tallonati, a sorpresa, dal Cagliari. 

SQUADRAMEDIARIEMPIMENTO
JUVENTUS40.93398,19%
CAGLIARI15.88496,78%
MILAN73.19196,65%
INTER72.60995,89%
ATALANTA22.23795,38%
GENOA31.23794,07%
ROMA63.21793,54%
NAPOLI51.11693,39%
COMO11.13592,30%
PISA11.45491,41%
serie a
stadio
spettatori

