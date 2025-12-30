Logo SportMediaset

Calcio
Serie A
le designazioni

Serie A, gli arbitri della 18esima giornata: Inter-Bologna a Guida, Atalanta-Roma a Fabbri

Tutte le designazioni per la 18esima giornata, prima della Serie A nel 2026

30 Dic 2025 - 12:31
L'arbitro Marco Guida © Getty Images

L'Associazione Italiana Arbitri ha reso noti i nomi dei fischietti impegnati nella 18esima giornata di Serie A, la prima del 2026. Il big match Inter-Bologna è stato affidato a Marco Guida, mentre il ritorno a Bergamo di Gian Piero Gasperini per Atalanta-Roma sarà fischiato da Fabbri. Per Cagliari-Milan Abisso di Palermo, mentre per Juventus-Lecce designato Collu.

Di seguito tutte le designazioni, con VAR e AVAR, per la 18esima giornata.

CAGLIARI – MILAN     Venerdì 02/01 h. 20.45

ABISSO
ROSSI L. – BARONE
IV:      MARCHETTI
VAR:     CAMPLONE
AVAR:      DI BELLO

COMO – UDINESE      h. 12.30

ARENA
IMPERIALE – MONDIN
IV:      SOZZA
VAR:      DI BELLO
AVAR:      VOLPI

GENOA – PISA    h. 15.00

CHIFFI
PERETTI – COLAROSSI
IV:       CALZAVARA
VAR:      MAZZOLENI
AVAR:       NASCA

SASSUOLO – PARMA    h. 15.00

FELICIANI
LO CICERO – ZEZZA
IV:      GALIPO’
VAR:     MERAVIGLIA
AVAR:     PEZZUTO

JUVENTUS – LECCE    h. 18.00

COLLU
BERTI – BIANCHINI
IV:      MARCENARO
VAR:     DOVERI
AVAR:    GHERSINI

ATALANTA – ROMA    h. 20.45

FABBRI
CECCONI – BERCIGLI
IV:     ZUFFERLI
VAR:     MARESCA
AVAR:      DI PAOLO

LAZIO – NAPOLI    Domenica 04/01 h. 12.30

MASSA
MELI – ALASSIO
IV:     PICCININI
VAR:     DI PAOLO
AVAR:     DOVERI

FIORENTINA – CREMONESE     Domenica 04/01 h. 15.00

LA PENNA
BAHRI – ROSSI M.
IV:     BONACINA
VAR:     MARINI
AVAR:       GARIGLIO

H. VERONA – TORINO    Domenica 04/01 h. 18.00

RAPUANO
FONTEMURATO – MONACO
IV:       DI MARCO
VAR:     MAGGIONI
AVAR:     PEZZUTO

INTER – BOLOGNA    Domenica 04/01 h. 20.45

GUIDA
CECCON – LAUDATO
IV:     MARINELLI
VAR:    GHERSINI
AVAR:      MARESCA

serie a
arbitri

