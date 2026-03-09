Inter, intervento al ginocchio destro riuscito per Carboni

Valentin Carboni è stato operato dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Il 21enne argentino, di proprietà dell'Inter, a gennaio era adnato in prestito al Racing di avellaneda per giocare con maggiore continuità. Un progetto stroncato dal brutto infortunio. Per Carboni si tratta del secondo intervento al crociato. Di seguito il comunicato ufficiale del club argentino: "Valentín Carboni è stato operato con successo per la sua lesione ai legamenti del ginocchio destro. Ora si trova già a casa e inizierà la riabilitazione nei prossimi giorni. Forza Valen, dacci dentro!"