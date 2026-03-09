Sassuolo, Grosso: "Peccato per il punto perso. Playoff Italia? Servono timore e spensieratezza"

09 Mar 2026 - 23:28
Fabio Grosso si presenta amareggiato nel post partita dopo aver incassato a pochi istanti dal triplice fischio il gol che nega al suo Sassuolo di uscire dall'Olimpico con almeno un punto. L'anlisi del tecnico neroverde inizia sugli approcci alle partite, un aspetto su cui i suoi devono ancora lavorare: "Approccio negativo? Vero, ci avevamo lavorato in settimana. Abbiamo fatto una brutta partenza, poi siamo entrati in partita. Anche nel secondo tempo siamo rientrati bene. Poi siamo calati nel finale, sono mancate un po' di energie fisiche e mentali. Abbiamo avuto due belle occasioni per pungere, poi nel finale abbiamo commesso un'ingenuità che ci è costata la partita. Un peccato aver lasciato qui questo punto. Se mi aspettavo di più dai cambi? Avrebbero potuto fare meglio, ma poi ho fatto dei cambi che di solito non faccio. Coulibaly e Garcia erano molto stanchi e loro viaggiavano molto sulle fasce. Per quello ho dovuto cambiare i terzini e non ho potuto fare le sostituzioni davanti. Magari quello ci avrebbe fatto risalire il campo meglio. Peccato aver preso gol nel finale. Siamo amareggiati ma non dobbiamo dimenticare quello che stiamo facendo. Chi porterei dei miei al Mondiale? Con Rino ho già parlato, lui sa. Noi adesso abbiamo un bel mix con tante culture e nazionalità diverse. Abbiamo giovani che stanno crescendo e che nel tempo potranno ambire a vestire questa maglia. Adesso però ci limitiamo a fare il tifo per Rino. Un consiglio per i Playoff? Bisogna avere il giusto timore per queste sfide ma anche con la spensieratezza che ti permette di esprimere le qualità che abbiamo. Proviamo a esprimere il massimo del nostro potenziale, ce ne sarà bisogno. Noi saremo da casa a fare il tifo". 

