Lazio, Sarri tra presente e futuro: "Vittoria di cuore tra difficoltà enormi. A fine stagione parlerò con la società"
© IPA
Maurizio Sarri si gode il ritorno alla vittoria in campionato. Il tecnico toscano sottolinea la prova dei suoi che, nonostante le difficoltà (ambientali e di infortuni) e gli alti e bassi nei 90 minuti, non hanno mai mollato e sono anche riusciti a vincerla nel finale: "All'interno della partita ci sono stati momenti di difficoltà, ma la squadra, nonostante qualche assenza pesante alle quali si sono aggiunte le defezioni di Cataldi e Romagnoli, è stata bravissima, facendo 30 minuti finali di grande cuore. Il successo arrivato in extremis è ampiamente meritato. Siamo una squadra che riesce ad avere questo atteggiamento. Possiamo sbagliare una partita, ma quello è estremamente positivo. Le difficoltà sono enormi e non sono finite: per un giocatore e un gruppo è avvilente giocare senza pubblico, ma stanno reagendo anche a quello".
Poi il tecnico toscano non dà indizi su quello che potrà accadere a fine stagione: "Non so quale sarà il mio futuro. In questo momento pensare a queste cose è difficile, anche perché la situazione è particolare e bisognerà vedere quali saranno le intenzioni della società. Io ho un contratto, quindi non è che posso parlare di futuro in modo leggero. Però è chiaro che certe valutazioni vanno fatte insieme alla società. Questa Lazio, per essere all’altezza delle altre squadre che lottano per obiettivi importanti, va rinforzata. Per essere competitivi a certi livelli servono degli investimenti e bisogna migliorare la rosa".