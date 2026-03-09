Lazio, Marusic: "Gol pesante. Mai parlato di salvezza, abbiamo altri obiettivi"

Dopo aver deciso la partita contro il Sassuolo con un colpo di testa al 92esimo, Adam Marusic si è presentato ai microfoni per esprimere tutta la sua gioia: "Sicuramente è un gol molto pesante, è troppo importante per noi in questo momento, sono troppo felice. Dobbiamo continuare così". Una vittoria che avvicina la Lazio alla salvezza, anche se per il terzino non sono questi gli obiettivi del club: "No, sinceramente. Dobbiamo trovare motivazioni ogni partita, ogni gara deve essere una finale senza Europa. Non abbiamo parlato di salvezza, siamo la Lazio, gli obiettivi sono altri nella nostra testa".