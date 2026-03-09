Lazio, Marusic: "Gol pesante. Mai parlato di salvezza, abbiamo altri obiettivi"

09 Mar 2026 - 23:10
© IPA

© IPA

Dopo aver deciso la partita contro il Sassuolo con un colpo di testa al 92esimo, Adam Marusic si è presentato ai microfoni per esprimere tutta la sua gioia: "Sicuramente è un gol molto pesante, è troppo importante per noi in questo momento, sono troppo felice. Dobbiamo continuare così". Una vittoria che avvicina la Lazio alla salvezza, anche se per il terzino non sono questi gli obiettivi del club: "No, sinceramente. Dobbiamo trovare motivazioni ogni partita, ogni gara deve essere una finale senza Europa. Non abbiamo parlato di salvezza, siamo la Lazio, gli obiettivi sono altri nella nostra testa".

Ultimi video

01:45
SRV JUVENTUS: RINASCITA BOGA ok ok

Juve, la rinascita di Boga: due gol e adesso può restare a Torino

00:57
SRV RULLO SUPERMOVIOLA LAZIO-SASSUOLO 9/3 SRV

La Supermoviola di Lazio-Sassuolo: Maldini protesta, ma Arena non sbaglia

03:18
SRV RULLO INTER-MILAN, LA VOLATA SCUDETTO 9/3 (MUSICATO)

Inter-Milan, 10 giornate scudetto: calendario, sogni e paure

02:15
SRV RULLO ATALANTA VIGILIA BAYERN MONACO 9/3 SRV

Atalanta, contro il Bayern con un sogno: "Tutto è possibile"

00:49
DICH BISSECK "AMICO DEI BAMBINI" PER SITO 9/3 DICH

Bisseck rilancia la sfida: "Firmo per perdere i derby ma vincere lo scudetto"

01:34
DICH BARTESAGHI "AMICO DEI BAMBINI" PER SITO 9/3 DICH

Bartesaghi, carica da derby: "Scudetto? Sognare è gratis…"

00:49
DICH PASALIC PRE BAYERN SU CORAGGIO PER SITO 9/3 DICH

Pasalic chiede coraggio, poi tra sogna: "Un altro mio gol non sarebbe male..."

00:36
DICH PALLADINO PRE BAYERN SU TIFOSI PER SITO 9/3 DICH

Palladino sfida il Bayern, appello ai tifosi: "Loro sono la nostra arma in più"

00:39
DICH PALLADINO PRE BAYERN SU NOTTE DA SOGNO PER SITO 9/3 DICH

Palladino lancia l'Atalanta: "Serata storica, da sogno: godiamocela fino in fondo!"

00:54
DICH KOMPANY SU ATALANTA PER SITO 9/3 DICH

Kompany: "Atalanta molto forte, dovremo dare il massimo"

02:17
DICH PELLEGRINO "AMICO DEI BAMBINI" PER SITO 9/3 DICH

Pellegrino, tentazione Milan: "Ora sto bene al Parma, ma un giorno…"

02:01
SRV RULLO INTER NUMERI E INVOLUZIONE POST DERBY 9/3 SRV

Inter, numeri e involuzione: Chivu ha problemi da risolvere

01:39
SRV ok RULLO MILAN: ESTUPINAN DA ZERO A MITO 09/03 (RIDOPPIATO) SRV

Milan, Estupinan eroe e sorpresa: colpo, flop e rinascita

01:56
RULLO MILAN OK

Milan, Allegri ha cambiato la storia: idee, scelte e segreti

02:22
SRV RULLO ARBITRI POST DERBY: AIA ASSOLVE DOVERI 9/3 (MUSICATO) SRV

Milan-Inter, moviola infinita: l'AIA promuove Doveri, tutto giusto

01:45
SRV JUVENTUS: RINASCITA BOGA ok ok

Juve, la rinascita di Boga: due gol e adesso può restare a Torino

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI SU CONTRATTO DICH

Spalletti sul contratto: "Ne abbiamo parlato... vado ad abitare nel condominio di Comolli"

DICH SPALLETTI POST PISA DICH

Spalletti: "Lotta Champions? Mantenere questa determinazione"

"Traditore 50 volte", "Piccolo uomo": Mourinho, espulsione e show contro il Porto

MCH CARDINALE A MILANELLO PRE DERBY MCH

Cardinale a Milanello con vista sul derby

Doveri perfetto per 90', ma nel finale il mani di Ricci è da rigore e fa arrabbiare l'Inter

Piloti F1 e calcio: che squadra tifano Hamilton, Leclerc e gli altri?

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:28
Sassuolo, Grosso: "Peccato per il punto perso. Playoff Italia? Servono timore e spensieratezza"
23:10
Lazio, Marusic: "Gol pesante. Mai parlato di salvezza, abbiamo altri obiettivi"
22:33
Inter, intervento al ginocchio destro riuscito per Carboni
20:50
Sarri, che colpi a Lotito: "Contrario a cessione Mandas. Stadio vuoto? Deprimente, società deve fare qualcosa"
20:02
Neymar intravede il sogno Mondiale: è tra i pre-convocati del Brasile di Ancelotti