Sarri, che colpi a Lotito: "Contrario a cessione Mandas. Stadio vuoto? Deprimente, società deve fare qualcosa"

09 Mar 2026 - 20:50
Prima del fischio d'inizio di Lazio-Sassuolo, Maurizio Sarri ha parlato della partita, lanciando diverse frecciate all'insegna della società. A prendersi la scena stasera l'esordio di Motta, portiere che da qui a fine stagione sostituirà l'infortunato Provedel: "Sarà sicuramente un'assenza grave. Ero completamente in disaccordo sulla cessione di Mandas, ma è arrivato un ragazzo giovane, ha delle qualità e le vedremo in campo. L'esordio di Motta? Più ci parli più lo metti sotto pressione. È un ragazzo abbastanza tranquillo, abbiamo vissuto la cosa con totale normalità". Poi il tecnico si sofferma sull'ennesima gara con l'Olimpico deserto: "Triste, deprimente, avvilente... Penso sia arrivato il momento di fare qualcosa da parte della società". 

Calcio ora per ora
