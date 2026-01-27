Fabregas: "Dimostriamo di essere uniti fino alla fine"

Al termine della sfida di Coppa Italia con la Fiorentina, vinta 3-1, l'allenatore del Como Cesc Fabregas ha parlato in esclusiva a Mediaset: "Vogliamo andare partita dopo partita, piano piano e continuare a lavorare mantenendo i piedi per terra. Oggi non abbiamo iniziato bene, dopo molto meglio. A questo livello non si può regalare niente, dobbiamo stare attenti". E sulla mentalità: "È un grande gruppo di ragazzi giovani, con un po' di mix di ragazzi più esperti che danno sempre una mano. Nella vita si può sempre migliorare". E sull'Atalanta, prossimo avversario: "Gasperini è stato 9/10 anni all'Atalanta, io sono qua da due anni e mezzo come allenatore e uno come giocatore e siamo partiti dalla Serie B con un tipo di giocatori. Adesso abbiamo costruito piano piano un altro tipo di squadra e nell'ultimo anno abbiamo spinto di più per portare il nostro tipo di gioco e per questo parlo sempre di crescita. La strada è lunga, ma ovviamente l'Atalanta è un modello e noi impariamo tantissimo: sono un esempio chiarissimo di come si fanno le cose. Domani vedremo la loro partita in Champions: hanno sei giocatori da Champions per le tre posizioni in attacco. Palladino è molto bravo e gioca un calcio che mi diverte molto".