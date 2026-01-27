Fabregas: "Dimostriamo di essere uniti fino alla fine"
Il tecnico del Como entra nella storia del club che ritorna ai quarti di finale di Coppa Italia dopo 40 anni.
Al termine della sfida di Coppa Italia con la Fiorentina, vinta 3-1, l'allenatore del Como Cesc Fabregas ha parlato in esclusiva a Mediaset: "Vogliamo andare partita dopo partita, piano piano e continuare a lavorare mantenendo i piedi per terra. Oggi non abbiamo iniziato bene, dopo molto meglio. A questo livello non si può regalare niente, dobbiamo stare attenti". E sulla mentalità: "È un grande gruppo di ragazzi giovani, con un po' di mix di ragazzi più esperti che danno sempre una mano. Nella vita si può sempre migliorare". E sull'Atalanta, prossimo avversario: "Gasperini è stato 9/10 anni all'Atalanta, io sono qua da due anni e mezzo come allenatore e uno come giocatore e siamo partiti dalla Serie B con un tipo di giocatori. Adesso abbiamo costruito piano piano un altro tipo di squadra e nell'ultimo anno abbiamo spinto di più per portare il nostro tipo di gioco e per questo parlo sempre di crescita. La strada è lunga, ma ovviamente l'Atalanta è un modello e noi impariamo tantissimo: sono un esempio chiarissimo di come si fanno le cose. Domani vedremo la loro partita in Champions: hanno sei giocatori da Champions per le tre posizioni in attacco. Palladino è molto bravo e gioca un calcio che mi diverte molto".