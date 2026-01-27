Fabregas: "Dimostriamo di essere uniti fino alla fine"

Il tecnico del Como entra nella storia del club che ritorna ai quarti di finale di Coppa Italia dopo 40 anni.

27 Gen 2026 - 23:51
06:01 
videovideo

Al termine della sfida di Coppa Italia con la Fiorentina, vinta 3-1, l'allenatore del Como Cesc Fabregas ha parlato in esclusiva a Mediaset: "Vogliamo andare partita dopo partita, piano piano e continuare a lavorare mantenendo i piedi per terra. Oggi non abbiamo iniziato bene, dopo molto meglio. A questo livello non si può regalare niente, dobbiamo stare attenti". E sulla mentalità: "È un grande gruppo di ragazzi giovani, con un po' di mix di ragazzi più esperti che danno sempre una mano. Nella vita si può sempre migliorare". E sull'Atalanta, prossimo avversario: "Gasperini è stato 9/10 anni all'Atalanta, io sono qua da due anni e mezzo come allenatore e uno come giocatore e siamo partiti dalla Serie B con un tipo di giocatori. Adesso abbiamo costruito piano piano un altro tipo di squadra e nell'ultimo anno abbiamo spinto di più per portare il nostro tipo di gioco e per questo parlo sempre di crescita. La strada è lunga, ma ovviamente l'Atalanta è un modello e noi impariamo tantissimo: sono un esempio chiarissimo di come si fanno le cose. Domani vedremo la loro partita in Champions: hanno sei giocatori da Champions per le tre posizioni in attacco. Palladino è molto bravo e gioca un calcio che mi diverte molto". 

Ultimi video

01:23
60' | Gol di Nico Paz (Fiorentina-Como 1-2)

Nico Paz ribalta la Fiorentina con un sinistro dal Limite: 2-1 Como

03:55
Vanoli: "Non siamo molli, ma non sappiamo soffrire"

Vanoli: "Non siamo molli, ma non sappiamo soffrire"

00:39
Tacchinardi: "Fabregas difende attaccando"

Tacchinardi: "Fabregas difende attaccando"

02:32
Ndour: "Questione di testa, ma stiamo migliorando"

Ndour: "Questione di testa, ma stiamo migliorando"

02:18
"Giochisti-risultatisti", Fabregas risponde

"Giochisti-risultatisti", Fabregas risponde

01:46
Le Pagelle di Fiorentina-Como

Le Pagelle di Fiorentina-Como

06:23
Vanoli: "Troppi errori, dobbiamo essere più determinati"

Vanoli: "Troppi errori, dobbiamo essere più determinati"

06:01
Fabregas: "Dimostriamo di essere uniti fino alla fine"

Fabregas: "Dimostriamo di essere uniti fino alla fine"

02:00
Fiorentina-Como, tutti gli episodi la moviola

Fiorentina-Como, tutti gli episodi la moviola

02:16
Tacchinardi e Pazzini "in piedi" per Morata

Tacchinardi e Pazzini "in piedi" per Morata

01:58
Morata e Nico Paz: "Che emozione!"

Morata commosso: "Il gol più importante della mia vita. La squadra mi ha aiutato" | Nico Paz: "Se resto? Non so"

02:32
Sergi Roberto: "Ci divertiamo, continuiamo così"

Sergi Roberto: "Ci divertiamo, continuiamo così"

01:47:14
Fiorentina-Como: partita integrale

Fiorentina-Como: partita integrale

04:05
Fiorentina-Como 1-3: gli highlights

Fiorentina-Como 1-3: gli highlights

01:39
91' | Gol di Morata (Fiorentina-Como 1-3)

Morata entra dalla panchina e firma il 3-1 per il Como

01:23
60' | Gol di Nico Paz (Fiorentina-Como 1-2)

Nico Paz ribalta la Fiorentina con un sinistro dal Limite: 2-1 Como

I più visti di Coppa Italia

SRV RULLO VIGILIA FIORENTINA-COMO COPPA ITALIA 26/01 SRV

Coppa Italia, la vigilia di Fiorentina-Como: chi vince sfida il Napoli

Coppa Italia, il calendario dei quarti di finale: apre Inter-Torino, poi Juve e Napoli

Fiorentina-Como: martedì 27 gennaio alle 21.00 su Italia 1

Fiorentina-Como: martedì 27 gennaio alle 21.00 su Italia 1

Alla Juve basta Bremer, Lazio battuta 1-0: ora l'Inter in semifinale

All'Inter basta un guizzo di Darmian: Inzaghi vola in semifinale

Inter e Atalanta oltre il mercato: in gioco il passaggio in semifinale di Coppa Italia