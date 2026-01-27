I PROTAGONISTI

Morata commosso: "Il gol più importante della mia vita. La squadra mi ha aiutato" | Nico Paz: "Se resto? Non so"

Gli autori dei due gol che hanno sigillato il successo del Como esultano alla fine del match contro la Fiorentina.

27 Gen 2026 - 23:34
01:58 
Alvaro Morata festeggia il ritorno in campo con gol. Al termine della sfida con la Fiorentina, l'attaccante del Como ha raccontato così le emozioni per il gol del definitivo 3-1: "Sono molto emozionato perché questi ragazzi mi hanno aiutato molto da quando sono arrivato. Ho avuto la fortuna di segnare tanti gol ma penso che sia il gol più importante della mia vita per tutto quello che c'è dietro. Poi prosegue Nico Paz, che parla del proprio futuro: "Avere Morata è un piacere per noi, siamo qui per aiutarlo. Resto al Como? Non lo so ancora, ci sono tante cose in ballo. Penso solo a giocare al Como e a vincere tutto quello che possiamo". E Morata scheraza: "Se resta un altro anno io resto gratis". 

