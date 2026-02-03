Florenzi è sicuro: "Gattuso può dare tanto a questa Italia"

A fine marzo sarà il primo tifoso di una Nazionale che per volare al Mondiale 2026 dovrà passare ancora una volta dagli spareggi: "Quei ragazzi che adesso stanno difendendo la nazione vanno supportati. Va data loro fiducia, avranno tanta pressione come ce l'ho avuta io. Ho deluso le aspettative, non ho centrato la qualificazione a due Mondiali. Spero con tutto il cuore che riescano a passare questi due turni e possano portarci al Mondiale perché se lo meritano loro e se lo meritano i tifosi italiani. Il mister può dare tanto a questa nazionale. Ci sono giocatori come Barella, Bastoni e Di Lorenzo che possono aiutare il gruppo", aggiunge Florenzi.