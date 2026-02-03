Florenzi è sicuro: "Gattuso può dare tanto a questa Italia"

03 Feb 2026 - 14:33

"Ho vinto un Europeo, ma non ho mai giocato un Mondiale e spero di poterlo vivere quest'estate da tifoso". È l'auspicio di Alessandro Florenzi, ritiratosi dal calcio giocato alla fine della scorsa stagione, durante l'intervista a Vivo Azzurro TV.

In Inghilterra, nel 2021, "non eravamo i più forti, è successo qualcosa di magico. C'era allegria, ma c'era anche serietà nei momenti decisivi. Penso che questo mix abbia portato alla vittoria finale, ricorda l'ex calciatore di Roma, Milan e PSG. Il pensiero va inevitabilmente a Vialli, capo delegazione di quella Nazionale e padre/fratello/amico di quei ragazzi che a Wembley hanno fatto la storia: "Fatico a parlare di Gianluca. Tutti sanno quanto era importante per noi: i suoi discorsi, le sue parole, i suoi silenzi. Come ha affrontato la malattia e come riusciva a trasmetterci solo positività".

A fine marzo sarà il primo tifoso di una Nazionale che per volare al Mondiale 2026 dovrà passare ancora una volta dagli spareggi: "Quei ragazzi che adesso stanno difendendo la nazione vanno supportati. Va data loro fiducia, avranno tanta pressione come ce l'ho avuta io. Ho deluso le aspettative, non ho centrato la qualificazione a due Mondiali. Spero con tutto il cuore che riescano a passare questi due turni e possano portarci al Mondiale perché se lo meritano loro e se lo meritano i tifosi italiani. Il mister può dare tanto a questa nazionale. Ci sono giocatori come Barella, Bastoni e Di Lorenzo che possono aiutare il gruppo", aggiunge Florenzi.

Udinese-Roma 1-0: gli highlights

Lo strano sciopero di CR7

Stasera Bologna-Milan

Bologna attende il Milan

Bologna-Milan, che sfida!

Inter e le medio-piccole

Il petardo ad Audero

La Juve di Spalletti va

Napoli per la rincorsa

Nico Paz e i rigori

Inter, il gioco delle coppie: chi meglio in attacco?

