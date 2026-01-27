Vanoli: "Troppi errori, dobbiamo essere più determinati"

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in esclusiva a Mediaset dopo la sconfitta per 3-1 in Coppa Italia con il Como: "Ci manca quello che ci serve per fare il salto: la cattiveria, la voglia di non perdere gol e di evitare errori stupidi. Dobbiamo capire questo. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo: vai in vantaggio e poi su calcio d'angolo prendi gol. Dobbiamo essere più determinati, nel secondo tempo non abbiamo continuato sulla linea del primo nonostante i cambi che pensavo mi dessero qualcosa in più Speriamo che Piccoli non si sia fatto male: un po' lì la partita è cambiata".