Vanoli: "Troppi errori, dobbiamo essere più determinati"

Forte rammarico per l'allenatore della Fiorentina, eliminata dalla Coppa Italia.

27 Gen 2026 - 23:53
06:23 
videovideo

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in esclusiva a Mediaset dopo la sconfitta per 3-1 in Coppa Italia con il Como: "Ci manca quello che ci serve per fare il salto: la cattiveria, la voglia di non perdere gol e di evitare errori stupidi. Dobbiamo capire questo. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo: vai in vantaggio e poi su calcio d'angolo prendi gol. Dobbiamo essere più determinati, nel secondo tempo non abbiamo continuato sulla linea del primo nonostante i cambi che pensavo mi dessero qualcosa in più Speriamo che Piccoli non si sia fatto male: un po' lì la partita è cambiata". 

Ultimi video

01:23
60' | Gol di Nico Paz (Fiorentina-Como 1-2)

Nico Paz ribalta la Fiorentina con un sinistro dal Limite: 2-1 Como

03:55
Vanoli: "Non siamo molli, ma non sappiamo soffrire"

Vanoli: "Non siamo molli, ma non sappiamo soffrire"

00:39
Tacchinardi: "Fabregas difende attaccando"

Tacchinardi: "Fabregas difende attaccando"

02:32
Ndour: "Questione di testa, ma stiamo migliorando"

Ndour: "Questione di testa, ma stiamo migliorando"

02:18
"Giochisti-risultatisti", Fabregas risponde

"Giochisti-risultatisti", Fabregas risponde

01:46
Le Pagelle di Fiorentina-Como

Le Pagelle di Fiorentina-Como

06:23
Vanoli: "Troppi errori, dobbiamo essere più determinati"

Vanoli: "Troppi errori, dobbiamo essere più determinati"

06:01
Fabregas: "Dimostriamo di essere uniti fino alla fine"

Fabregas: "Dimostriamo di essere uniti fino alla fine"

02:00
Fiorentina-Como, tutti gli episodi la moviola

Fiorentina-Como, tutti gli episodi la moviola

02:16
Tacchinardi e Pazzini "in piedi" per Morata

Tacchinardi e Pazzini "in piedi" per Morata

01:58
Morata e Nico Paz: "Che emozione!"

Morata commosso: "Il gol più importante della mia vita. La squadra mi ha aiutato" | Nico Paz: "Se resto? Non so"

02:32
Sergi Roberto: "Ci divertiamo, continuiamo così"

Sergi Roberto: "Ci divertiamo, continuiamo così"

01:47:14
Fiorentina-Como: partita integrale

Fiorentina-Como: partita integrale

04:05
Fiorentina-Como 1-3: gli highlights

Fiorentina-Como 1-3: gli highlights

01:39
91' | Gol di Morata (Fiorentina-Como 1-3)

Morata entra dalla panchina e firma il 3-1 per il Como

01:23
60' | Gol di Nico Paz (Fiorentina-Como 1-2)

Nico Paz ribalta la Fiorentina con un sinistro dal Limite: 2-1 Como

I più visti di Coppa Italia

SRV RULLO VIGILIA FIORENTINA-COMO COPPA ITALIA 26/01 SRV

Coppa Italia, la vigilia di Fiorentina-Como: chi vince sfida il Napoli

Coppa Italia, il calendario dei quarti di finale: apre Inter-Torino, poi Juve e Napoli

Fiorentina-Como: martedì 27 gennaio alle 21.00 su Italia 1

Fiorentina-Como: martedì 27 gennaio alle 21.00 su Italia 1

Alla Juve basta Bremer, Lazio battuta 1-0: ora l'Inter in semifinale

All'Inter basta un guizzo di Darmian: Inzaghi vola in semifinale

Inter e Atalanta oltre il mercato: in gioco il passaggio in semifinale di Coppa Italia