Roma, Mancini operato al naso: giocherà con una maschera protettiva

E' finito sotto i ferri Gianluca Mancini, centrale della Roma, dopo lo scontro in occasione del match di campionato contro l'Udinese. Lo ha comunicato lo stesso club giallorosso: "Il calciatore Gianluca Mancini, in seguito alla frattura delle ossa nasali riportata nel corso della gara di ieri, è stato sottoposto nella giornata odierna a intervento chirurgico di riduzione della frattura. Il giocatore verrà dimesso nelle prossime ore e potrà riprendere l’attività agonistica indossando una mascherina protettiva".