Viminale: "Nel 2025 netto calo degli episodi di violenza alle partite di calcio"

"Grazie alle misure di prevenzione e al rafforzamento dei servizi di sicurezza messi in campo dal Viminale durante gli incontri di calcio, nel 2025 si registra un netto miglioramento di tutti gli indicatori di sicurezza". Lo comunica il ministero dell'Interno. Sono stati 2.313 gli incontri di calcio monitorati, tra campionati professionistici, match internazionali e di Coppa Italia, incontri amichevoli e serie dilettantistiche. I dati, in particolare, rileva il Viminale, "evidenziano una significativa riduzione dei match nel corso dei quali si sono verificati incidenti, passati da 191 del 2024 a 138 (-28%) e, soprattutto, una significativa diminuzione di quelli che hanno fatto registrare feriti, passati da 90 del 2024 a 50 dello scorso anno, con una flessione del 44,5%". Particolarmente rilevante anche il calo del numero dei feriti tra le Forze di polizia, 88 nel 2025, -50% rispetto ai 177 dell'anno precedente. "Questi risultati - sottolinea il Viminale - confermano l'efficacia delle strategie di prevenzione adottate dal ministero dell'Interno, che continuerà a investire in sicurezza, coordinamento operativo e strumenti di contrasto per garantire eventi sportivi sempre più sicuri".