Zaragoza: "Volevo la Roma, obiettivo Champions"

03 Feb 2026 - 14:52

"L'arrivo alla Roma? È successo tutto all'improvviso. Da un giorno all'altro mi hanno detto che c'era questa opportunità, non ci ho pensato un secondo, ho detto che volevo venire alla Roma. Voglio ringraziare il club, la proprietà, Massara, Gasperini e tutti quanti. Voglio ringraziarli per questa opportunità". Così Bryan Zaragoza, nuovo giocatore giallorosso, ai canali ufficiali del club. "Ho un'aspettativa grande, voglio essere importante per il club e vincere dei titoli. Spero di giocare in Champions il prossimo anno, ha spiegato l'attaccante spagnolo. "Gasperini lo conosco, l'anno scorso mi piaceva molto come giocava l'Atalanta. Non vedo l'ora di iniziare e vedere quello che mi può dare per crescere sempre di più", ha aggiunto. 

