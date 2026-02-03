World Legends Cup 2026: tornano in campo Buffon, Cannavaro e Materazzi. Maldini allenatore

L'Italia, con i suoi campioni e la sua tradizione, sarà tra i pilastri di un evento che punta a diventare un appuntamento globale itinerante. La World Legends Cup nasce come piattaforma sportiva internazionale con l'obiettivo di unire spettacolo, memoria calcistica e impegno sociale e sarà disputata da otto selezioni: Brasile, Italia, Argentina, Francia, Spagna, Olanda, Nigeria e Arabia Saudita. In campo scenderanno oltre 170 ex calciatori che hanno segnato intere generazioni.