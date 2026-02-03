I NUMERI

Inter, l'attacco è da top europea. E la PioLa fa meglio della ThuLa

L'anno scorso Lautaro e Thuram sono arrivati sfiniti nei mesi decisivi della stagione: oggi le alternative danno risposte importanti. Così Chivu può tentare la fuga scudetto

di Francesco Lommi
03 Feb 2026 - 08:01
videovideo

Piero Ausilio e Beppe Marotta lo ripetono ogni finestra di mercato: "L'Inter è una macchina rodata, con giocatori di livello. Migliorare è difficile". Eppure in estate il lavoro dei vertici nerazzurri è riuscito nell'obiettivo: l'arrivo di Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny non solo ha abbassato l'età media, offrendo prospettive per un futuro oltre Lautaro Martinez e Marcus Thuram, ma ha dato a Cristian Chivu due validissime alternative alla ThuLa. L'Inter a metà stagione può vantare il miglior attacco della Serie A (la prima inseguitrice è la Juventus a 39) e il terzo migliore in Europa (52 gol) dietro soltanto a Barcellona (60) e Bayern Monaco (74!). 

INTER, UPGRADE NELLE ALTERNATIVE

Ed è in primis qui che va ricercata la differenza tra l'Inter del romeno e quella del suo predecessore, Simone Inzaghi: il tecnico piacentino dietro al 10 e al 9 non aveva nessuno. O meglio, i giocatori c'erano ma il loro impatto è stato nullo o quasi. A fine stagione Joaquin Correa, Marko Arnautovic e Medhi Taremi avevano messo inseme 12 gol e 15 assist tra tutte le competizioni. A fine gennaio il bottino di Pio e Bonny è già di 11 reti e 10 assist, con ottime possibilità di far salire ancora questi numeri. Le due giovani punte hanno infatti la piena fiducia di Chivu: dietro al sempre presente Lautaro Martinez (2156 minuti giocati), Thuram (1620), Esposito(1228) e Bonny (906) si dividono più o meno equamente i minuti in campo. E, sorprendentemente, il migliore per rendimento è l'ex Parma: Bonny mette a referto un gol o un assist ogni 90 minuti. 

LA "PIOLA" VINCE IL GIOCO DELLE COPPIE

Le due giovani punte hanno infatti la piena fiducia di Chivu: dietro al sempre presente Lautaro Martinez (2156 minuti giocati), Thuram (1620), Esposito(1228) e Bonny (906) si dividono più o meno equamente i minuti in campo. Alcune coppie però funzionano meglio di altre. E la sorpresa è che al primo posto non c'è la ThuLa: la coppia al momento che funziona meglio per i nerazzurri è quella composta da Lautaro Martinez e Pio Esposito che, in 734 minuti, hanno messo a referto 11 gol e 4 assist. La ThuLa insegue con 11 gol e nessun assist in 1000 minuti giocati insieme. 

inter
attacco
bonny
lautaro martinez
francesco pio esposito
marcus thuram

