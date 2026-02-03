Inter, l'attacco è da top europea. E la PioLa fa meglio della ThuLa

Ed è in primis qui che va ricercata la differenza tra l'Inter del romeno e quella del suo predecessore, Simone Inzaghi: il tecnico piacentino dietro al 10 e al 9 non aveva nessuno. O meglio, i giocatori c'erano ma il loro impatto è stato nullo o quasi. A fine stagione Joaquin Correa, Marko Arnautovic e Medhi Taremi avevano messo inseme 12 gol e 15 assist tra tutte le competizioni. A fine gennaio il bottino di Pio e Bonny è già di 11 reti e 10 assist, con ottime possibilità di far salire ancora questi numeri. Le due giovani punte hanno infatti la piena fiducia di Chivu: dietro al sempre presente Lautaro Martinez (2156 minuti giocati), Thuram (1620), Esposito(1228) e Bonny (906) si dividono più o meno equamente i minuti in campo. E, sorprendentemente, il migliore per rendimento è l'ex Parma: Bonny mette a referto un gol o un assist ogni 90 minuti.