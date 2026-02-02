Coppa Italia, al via i quarti di finale con Inter-Torino e Atalanta-Juve: la programmazione
La squadra di Chivu in campo mercoledì sera a Monza per l'indisponibilità di San Siro
Torna la Coppa Italia, grande esclusiva Mediaset. Ad aprire i quarti di finale sarà la sfida tra Inter e Torino, in programma mercoledì 4 febbraio alle 21 e che si giocherà all'U-Power Stadium di Monza a causa dell'indisponibilità di San Siro per via delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Giovedì 5, invece, sempre alle 21, è in programma Atalanta-Juventus. Entrambi i match saranno trasmessi in diretta su Italia 1 e in streaming su sportmediaset.it, con il pre-partita a partire dalle 20.30.
MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO
· Inter-Torino, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1
Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin
A seguire, su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini e con Andrea Ranocchi, Massimo Mauro, Fabrizio Biasin e Graziano Cesari
GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO
· Atalanta-Juventus, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1
Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin
A seguire, su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini e con Alessio Tacchinardi, Giampaolo Pazzini, Mino Taveri e Graziano Cesari
COPPA ITALIA 2025/26, IL CALENDARIO DEGLI ALTRI DUE QUARTI DI FINALE
Napoli-Como (10 febbraio, ore 21)
Bologna-Lazio (11 febbraio, ore 21)
© Getty Images
LE STATISTICHE DI INTER-TORINO
L'Inter ha vinto 12 delle ultime 13 sfide ufficiali contro il Torino (1N) - tutte in Serie A - incluse tutte le sette più recenti; i nerazzurri non hanno mai ottenuto otto successi consecutivi contro i granata tra tutte le competizioni (dal 1929/30), a quota sette anche una striscia tra il 2002 e il 2008.
● L'ultima vittoria del Torino contro l'Inter in un match ufficiale risale a più di sette anni fa, ovvero al 27 gennaio 2019 in Serie A: 1-0 con gol di Armando Izzo, con Walter Mazzarri allenatore all'Olimpico Grande Torino.
● Inter e Torino tornano ad affrontarsi in una partita al di fuori della Serie A per la prima volta dopo 35 anni, ovvero dal 23 gennaio 1991 negli ottavi di finale di Coppa Italia; i granata, allenati da Emiliano Mondonico, eliminarono i nerazzurri, con alla guida Giovanni Trapattoni, in quel turno grazie al successo per 1-0 casalingo al ritorno, dopo aver perso 2-1 l'andata in trasferta.
● Questa sarà la 16ª sfida tra Inter e Torino in Coppa Italia: i granata conducono per otto vittorie a cinque, completano due pareggi - solo contro il Milan (10) i granata hanno ottenuto più successi nel torneo che contro i nerazzurri (otto, come contro la Roma).
● Dopo aver perso le prime due sfide casalinghe in Coppa Italia contro il Torino (tra il 1939 e il 1968), l'Inter ha vinto tutte le successive cinque gare interne contro i granata nel torneo, segnando otto reti e subendone solo una.
● Nelle precedenti sei edizioni della Coppa Italia (dal 2019/20) l'Inter ha raggiunto la semifinale in cinque occasioni, solo nel 2023/24 non ha raggiunto la penultima fase del torneo nel periodo (essendo stata eliminata dal Bologna agli ottavi di finale).
● Il Torino potrebbe raggiungere la semifinale di Coppa Italia per la prima volta dal 1993/94; i granata infatti nelle ultime quattro edizioni in cui hanno disputato i quarti di finale del torneo sono stati eliminati in questa fase (2022/23 contro la Fiorentina, 2019/20 contro il Milan, 2017/18 contro la Juventus e 2008/09 contro la Lazio).
● Dopo aver vinto contro Modena, Pisa e Roma, il Torino potrebbe ottenere quattro successi di fila in Coppa Italia per la prima volta dal periodo tra maggio e agosto 1988 (cinque in quel caso).
● Il Torino è la squadra contro cui Marcus Thuram ha segnato più gol in carriera nei Big-5 campionati europei tra tutte le competizioni: sei reti in quattro sfide (tutte in Serie A), inclusa la sua unica tripletta con l'Inter in gare ufficiali il 5 ottobre 2024 al Meazza.
● Cesare Casadei è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, senza però mai esordire in prima squadra; dopo avere segnato soltanto una rete nelle prime 18 gare ufficiali in questa stagione (1-0 contro il Pisa, in Coppa Italia, il 25 settembre scorso), il classe 2003 ne ha realizzate due nelle sei disputate da inizio 2026.
© Getty Images
LE STATISTICHE DI ATALANTA-JUVENTUS
L’Atalanta ha perso cinque delle ultime sei partite contro la Juventus in Coppa Italia (1P), le due più recenti in finale: 1-2 a Reggio Emilia il 19 maggio 2021 e 0-1 a Roma il 15 maggio 2024.
● L’Atalanta ha perso soltanto una delle 10 partite casalinghe disputate contro la Juventus in Coppa Italia (4V, 5N), vincendo la più recente: 3-0 il 30 gennaio 2019, ai quarti di finale in quel caso. Quella fu anche l’ultima volta in cui i bianconeri disputarono un quarto di finale in trasferta nella competizione.
● Atalanta e Juventus sono solo due delle tre squadre, al pari della Lazio, che hanno raggiunto almeno i quarti di finale in ciascuna delle ultime cinque edizioni di Coppa Italia.
● L’Atalanta ha vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe tra tutte le competizioni mantenendo la porta inviolata (1P), lo stesso numero di successi con annesso clean sheet rispetto alle precedenti 24 gare interne (8V, 9N, 7P).
● La Juventus è l’unica che ha sempre superato almeno gli ottavi nelle ultime 19 stagioni di Coppa Italia (dal 2007/08). Nei quarti della competizione invece i bianconeri sono stati eliminati solo una volta nelle ultime sei occasioni, la più recente contro l'Empoli, il 26 febbraio 2025.
● La Juventus ha perso le ultime due trasferte di Coppa Italia (contro Inter nel 2023 e Lazio nel 2024, entrambe in semifinale) e potrebbe registrare tre ko esterni di fila nella competizione solo per la seconda volta nella sua storia, la prima dal periodo tra giugno e luglio 1972.
● L’Atalanta è la squadra che ha totalizzato il maggior numero di tiri nel corso degli ottavi di finale di questa Coppa Italia (22); dall’altro lato, tuttavia, la Juventus è l’unica squadra che non ha concesso alcun tiro nello specchio nel precedente turno.
● Giacomo Raspadori ritrova Luciano Spalletti dopo l’esperienza condivisa a Napoli tra il 2022/23 e il 2023/24: con il tecnico di Certaldo, il classe 2000 ha totalizzato 33 presenze tra tutte le competizioni, realizzato sei gol, fornito cinque assist e conquistato uno Scudetto.
● Dal suo esordio con l’Atalanta (2023/24), Charles De Ketelaere è l’unico giocatore di Serie A ad avere segnato più di 30 gol (32) e servito più di 25 assist (28) tra tutte le competizioni (Rafael Leão 35G+25A). Nel periodo, inoltre, è il calciatore della Dea che ha preso parte a più reti in gare ufficiali: 60.
● Tra i giocatori nati a partire dal 2005 dei cinque maggiori campionati europei, Kenan Yildiz (maggio 2005 - 16, 9G+7A) è soltanto uno dei due ad avere preso parte a più di 15 gol in questa stagione (da inizio agosto) tra tutte le competizioni, insieme a Lamine Yamal (luglio 2007 - 25).