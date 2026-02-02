Coppa Italia, al via i quarti di finale con Inter-Torino e Atalanta-Juve: la programmazione

Torna la Coppa Italia, grande esclusiva Mediaset. Ad aprire i quarti di finale sarà la sfida tra Inter e Torino, in programma mercoledì 4 febbraio alle 21 e che si giocherà all'U-Power Stadium di Monza a causa dell'indisponibilità di San Siro per via delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Giovedì 5, invece, sempre alle 21, è in programma Atalanta-Juventus. Entrambi i match saranno trasmessi in diretta su Italia 1 e in streaming su sportmediaset.it, con il pre-partita a partire dalle 20.30.