Inter, guaio fisico per Thuram: si ferma in allenamento, finale a forte rischio. Pio Esposito è recuperato

Chivu, che dovrà già fare a meno di Calhanoglu (il turco volerà comunque nella Capitale con i compagni), sorride invece per il recupero di Pio Esposito. Il giovane nerazzurro ha svolto gran parte del lavoro in gruppo e sarà utilizzabile. Difficilmente però dall'inizio: senza Thuram quindi, è più facile che sia Bonny ad affiancare Lautaro Martinez dall'inizio. L'ex Parma ha segnato due volte in Coppa Italia in questa stagione contro Venezia e Torino.