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Inter, guaio fisico per Thuram: si ferma in allenamento, finale a forte rischio. Pio Esposito è recuperato

Il francese potrebbe saltare la Lazio: attesa per gli esami che svolgerà nella giornata di martedì

11 Mag 2026 - 16:36
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Marcus Thuram rischia di saltare la finale di Coppa Italia tra Lazio-Inter. Il francese infatti, non ha concluso l'allenamento odierno alla Pinetina e potrebbe saltare la finalissima di mercoledì all'Olimpico (diretta dalle ore 21 su Canale 5). L'attaccante ha accusato un affaticamento muscolare e sarà rivalutato nelle prossime ore. A due giorni dalla finale il suo recupero appare complicato: saranno decisivi gli esami che verranno svolti nella mattinata di martedì.

Chivu, che dovrà già fare a meno di Calhanoglu (il turco volerà comunque nella Capitale con i compagni), sorride invece per il recupero di Pio Esposito. Il giovane nerazzurro ha svolto gran parte del lavoro in gruppo e sarà utilizzabile. Difficilmente però dall'inizio: senza Thuram quindi, è più facile che sia Bonny ad affiancare Lautaro Martinez dall'inizio. L'ex Parma ha segnato due volte in Coppa Italia in questa stagione contro Venezia e Torino.

Per Thuram, autore di 18 gol in questa stagione in 43 presenze considerando tutte le competizioni, si tratta del secondo stop fisico in questa annata. Lo scorso 1 ottobre il 28enne si era fermato per un infortunio al bicipite femorale che lo aveva costretto a saltare sei partite tra Serie A e Champions League.    

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