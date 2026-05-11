Del Piero e Sara Gama venerdì a Milano per l'inaugurazione del Lego Stadium
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A poche settimane dall’inizio della Coppa del Mondo FIFA 2026, LEGO Italia invita tutti i fan del calcio e delle costruzioni al LEGO Stadium: uno spazio unico, immersivo e coinvolgente dedicato alla magia del pallone, al gioco e alla creatività. Un’iniziativa che sottolinea il valore dello sport come strumento di crescita, inclusione e sviluppo per bambini e bambine, dentro e fuori dal campo.
Aperto dal 15 al 17 maggio, in Piazza Gae Aulenti nel quartiere Portanuova a Milano, l’evento vedrà anche la partecipazione straordinaria di Alessandro Del Piero, Campione del Mondo 2006 e icona del calcio italiano, che inaugurerà l'evento nella giornata di apertura.
L’iniziativa prende ispirazione dalla partnership tra il brand LEGO e la Coppa del Mondo FIFA 2026 e dai nuovi set a tema calcio, dal LEGO® Editions Pallone da calcio al LEGO Editions Trofeo ufficiale Coppa del Mondo FIFA fino ai modelli dedicati alle leggende del calcio moderno.
Durante i tre giorni, tifosi e non solo saranno invitati al LEGO Stadium, un’installazione speciale dalla forma di una gigantesca scatola LEGO, che "piomberà" nel centro di Milano, vicino al LEGO Store Porta Nuova. I visitatori entreranno in un’area di 150 m² che li trasporterà nell’atmosfera di un vero stadio, tra panchine, aree di rigore e tribune.
Prima di tutto, i fan avranno l’opportunità di costruire un inedito ed esclusivo LEGO kit a forma di scarpetta da calcio da portarsi a casa e collezionare, “incontrare” una statua di un calciatore in mattoncini a grandezza bambino, scattare selfie insieme e scoprire i set della nuova collezione a tema. Poi potranno vivere esperienze pensate per tutte le età: giochi interattivi, una ‘vasca’ colma di mattoncini DUPLO, sfide a dribbling e tiri in porta e gran finale con le foto ricordo in scenari che ricreano l’emozione di una partita.
Ospite d’onore: Alessandro Del Piero
Venerdì 15 maggio, il leggendario Alessandro Del Piero darà il via all’iniziativa. Simbolo di talento, fantasia e spirito di squadra, sarà protagonista di una conferenza stampa, incontrerà i fan e celebrerà insieme a LEGO Italia la voglia di giocare insieme, a calcio e con i mattoncini: “In Italia il calcio è da sempre emozione pura, è qualcosa che ti accompagna fin da bambino e che fa parte della nostra storia. Partecipare a un evento come questo insieme a LEGO Italia è speciale perché permette di rivivere quelle sensazioni attraverso il gioco e la creatività”.
Davide Cajani, Marketing Director di LEGO Italia, commenta: “Con questa iniziativa LEGO Italia vuole accendere l’energia speciale che questo sport sa regalare. Il LEGO Stadium si rivolge a tutte e a tutti senza distinzione, con l’obiettivo di rendere il calcio un terreno ancora più inclusivo, dove fantasia e collaborazione trovano spazio. Infine, speriamo che questa sia un’occasione per ritrovarsi e ricordare che, insieme, possiamo sempre costruire qualcosa di nuovo, guardando al futuro con entusiasmo e fiducia e continuando a credere nelle possibilità che ci aspettano. È proprio da qui che nasce il nostro invito: ‘Scendi in campo, costruisci il sogno’”.
Insieme a Del Piero, ci sarà una squadra d’eccezione: Sara Gama, ex calciatrice e ora vicepresidente di Assocalciatori, Christophe Vietti, designer del set LEGO Editions Trofeo ufficiale Coppa del Mondo FIFA, e Giorgio Gazzaniga, figlio di Silvio Gazzaniga, scultore della Coppa originale.
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Accesso e altre attività
L’evento sarà aperto a tutti il 15 maggio dalle 14:30 alle 20:00 e il 16 e il 17 maggio dalle 10:00 alle 20:00.
Tutti gli appassionati potranno conoscere il designer LEGO Christophe Vietti e farsi firmare il set LEGO Editions Trofeo ufficiale Coppa del Mondo FIFA presso il LEGO Store Porta Nuova dalle 14:00 alle 16:00 di venerdì 15 maggio.
Tra le tante sorprese, sarà possibile ritirare al LEGO Stadium un gettone esclusivo da “giocarsi” in negozio. Portandolo con sé al LEGO Store di Portanuova, si riceverà un passaporto da personalizzare con gli stamp dei calciatori protagonisti della campagna LEGO® Editions FIFA. Un’esperienza pensata per tutti i fan che vogliono vivere l’evento come veri campioni… e portarsi a casa un ricordo da fuoriclasse.
Infine, dal 15 al 17 maggio con una spesa minima di €24,99 su prodotti LEGO Editions, effettuata esclusivamente presso il LEGO Store di Portanuova, sarà possibile ricevere in omaggio un gadget esclusivo. Un’occasione imperdibile per arricchire la propria collezione e continuare a vivere la passione per il calcio anche fuori dal campo.