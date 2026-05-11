Il Barcellona blinda Flick: rinnovo fino al 2028
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Dopo la vittoria nella Liga arrivata battendo 2-0 al Camp Nou il Real Madrid, Hansi Flick continuerà a guidare il Barcellona per altri due anni. Come riporta Mundo Deportivo, l'allenatore tedesco e i blaugrana hanno raggiunto l’intesa totale per il prolungamento dopo l'accordo preliminare primissima intesa delle scorse settimane: l’ex Bayern Monaco si legherà così ai catalani fino al 2028, con opzione per un’ulteriore stagione in base al raggiungimento di determinati obiettivi.