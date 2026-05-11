Il Barcellona blinda Flick: rinnovo fino al 2028

11 Mag 2026 - 15:56
© Getty Images

© Getty Images

Dopo la vittoria nella Liga arrivata battendo 2-0 al Camp Nou il Real Madrid, Hansi Flick continuerà a guidare il Barcellona per altri due anni. Come riporta Mundo Deportivo, l'allenatore tedesco e i blaugrana hanno raggiunto l’intesa totale per il prolungamento dopo l'accordo preliminare primissima intesa delle scorse settimane: l’ex Bayern Monaco si legherà così ai catalani fino al 2028, con opzione per un’ulteriore stagione in base al raggiungimento di determinati obiettivi.

Ultimi video

01:01
Scontro tra Raphina e Alexander-Arnold, si accende il Clasico

Scontro tra Raphinha e Alexander-Arnold, si accende il Clasico

01:54
SRV RULLO BARCELLONA DOMINIO LIGA 11/5 MUSICATO SRV

Liga, dominio Barcellona: negli ultimi anni Real schiacciato

01:53
OK AUDIO - SRV RULLO MILAN SETTIMANA DECISIVA 11/5 SRV

Milan, ansia Champions: settimana chiave, tra soldi e panchina

01:57
Coppa Italia, ecco chi può decidere la finale

Coppa Italia, ecco chi può decidere la finale

02:20
Trevisani: "Crollo Milan, non c'è un'idea di gioco"

Trevisani: "Crollo Milan, non c'è un'idea di gioco"

02:02
Barcellona pigliatutto

Barcellona pigliatutto: Clasico e Liga

00:49
Finale di Coppa Italia: i pronostici

Finale di Coppa Italia: i pronostici

01:58
Juve, tutto su Dusan

Juve, tutto su Dusan: si lavora al rinnovo

03:13
Raimondi: "Milan, senza Champions via Allegri. C'è un nome clamoroso"

Raimondi: "Milan, senza Champions via Allegri. C'è un nome clamoroso"

01:30
Sucic si prende l'Inter

Sucic si prende l'Inter: il futuro è suo

01:14
Stasera Napoli-Bologna

Napoli-Bologna, profumo di Champions

00:59
Dani Olmo: "Abbiamo fatto la storia, ora vogliamo ancora di più"

Dani Olmo: "Abbiamo fatto la storia, ora vogliamo ancora di più"

03:33
Il Barcellona vince La Liga: la premiazione al Camp Nou

Il Barcellona vince La Liga: la premiazione al Camp Nou

02:10
Barcellona-Real Madrid 2-0: gli highlights

Barcellona-Real Madrid 2-0: gli highlights

01:15
Triplice fischio, il Barcellona è campione di Spagna

Triplice fischio, il Barcellona è campione di Spagna

01:01
Scontro tra Raphina e Alexander-Arnold, si accende il Clasico

Scontro tra Raphinha e Alexander-Arnold, si accende il Clasico

I più visti di Calcio

CLIP TIFOSI REAL "ANDATE AL CIRCO" 08/05 SRV

Caos Real, i tifosi contro i giocatori: "Andate al circo"

EL DESMARQUE VALDEBEBAS

Bufera Real Madrid: rissa con Tchouaméni, Valverde finisce in ospedale

MCH PULLMAN REAL MADRID VETRO SPACCATO PRE BARCELLONA 10/05 MCH

Disintegrato il pullman del Real Madrid: il video da dentro fa paura

MCH PULLMAN REAL MADRID 10/5 MCH

Real, clima teso: le prime immagini di Tchouameni dopo la rissa con Valverde

Il Clasico su Mediaset

Il Clasico su Mediaset

DICH ALLEGRI SU REAZIONE PER SITO 9/5 DICH

Allegri pronto alla reazione: "Non sono preoccupato, bisogna pensare positivo"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:47
Del Piero e Sara Gama venerdì a Milano per l'inaugurazione del Lego Stadium
2. Lionel Scaloni (Argentina)
16:39
Mondiali, i preconvocati dell'Argentina: si Messi, no Dybala
16:33
Serie A, De Siervo: "Il derby di Roma domenica alle 12.30 con altre 4 partite"
16:09
Inter, problema fisico per Thuram: è a forte rischio per la Lazio. Pio Esposito in gruppo
15:56
Il Barcellona blinda Flick: rinnovo fino al 2028